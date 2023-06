Emite CNDH recomendación contra estación migratoria de Veracruz por mantener a menores en condiciones insalubres

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 9 (EL UNIVERSAL).- Por mantener a personas menores de edad en condiciones insalubres dentro de la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 65/2023 al Instituto Nacional de Migración (INM).

En un comunicado, el organismo indicó que a partir de una visita de trabajo a esa estación migratoria, realizada el 6 de octubre de 2022, observó que los espacios en los que pernoctaban no contaban con camas ni literas, que existían tres lavabos y uno de ellos sin tubería para el desagüe y que en el área de regaderas estaba habilitado un bote grande que contenía agua sucia, la cual era utilizada para que los adolescentes se bañaran.

Señaló que no se habían realizado los trámites necesarios para canalizar a niñas y niños a un Centro de Asistencia Social (CAS) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Ese día, personas visitadoras adjuntas de la CNDH entrevistaron a una persona de nacionalidad guatemalteca en el Área de Canalización de Familias, Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Migración de dicha estación migratoria, quien refirió estar alojada junto con sus dos hijos menores de edad debido a que no fueron trasladados a un albergue.

Posteriormente, el personal de la Comisión Nacional también conversó con 13 adolescentes en contexto de movilidad que coincidieron en señalar que no habían sido canalizados a un Centro de Asistencia Social y que el lugar presentaba condiciones de insalubridad, pues dormían en colchonetas dispuestas en el suelo, había fauna nociva y carecían de agua potable para asearse.

Al investigar los hechos y recabar diversas evidencias, la CNDH contó con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, trato digno y al principio del interés superior de la niñez, atribuibles al personal del INM que trabaja en la referida estación migratoria, quienes incumplieron la obligación establecida en la Ley de Migración, de poner inmediatamente a las personas menores de edad a disposición del Sistema DIF; notificar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes e informarles su situación en un lenguaje claro y conforme a su edad.

Tampoco se comprobó que dichas autoridades llevaran a cabo las diligencias necesarias para su traslado al Centro de Asistencia Social, ubicado en el municipio de Xalapa, salvo en un solo caso.

Durante las visitas realizadas al lugar, el 22 de marzo y 14 de abril del presente año, personas visitadoras de la Comisión acreditaron que las condiciones insalubres persistían.

Ante ello, la CNDH solicitó al INM efectuar las reparaciones y adecuaciones necesarias al Área de canalización de la estación migratoria de Acayucan, así como aumentar su capacidad material, humana y tecnológica para que las personas alojadas lo hagan en condiciones dignas, y capacitar a su personal en materia de derechos humanos, procedimientos administrativos migratorios de niñas, niños y adolescentes y sobre la relevancia de observar el interés superior de la niñez.