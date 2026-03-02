emociones místicas en animales

¿Podrían los animales tener sentimientos profundos, solidarios, responsables, semejantes a los que poseen la mayoría de los humanos?

"Los chimpancés muestran emociones espirituales iguales a las nuestras" afirmaba la famosa primatóloga Dra. Jane Goodall. En años de venirlos observando, una vez vio una tribu de chimpancés quienes por primera vez llegaban al pie de una altísima cascada en África. Impresionados, los animales tenían los ojos fijos en la caída de agua, nunca habían visto algo parecido; luego se agitaron gritando y saltando sin apartar la vista y colocaron piedras en la orilla del río. La Dra. Goodall comenta que las emociones observadas, no podían ser otras que asombro y reverencia, parecido a observaciones en tribus humanas salvajes ante fenómenos naturales.

? Ante los fenómenos espectaculares de la naturaleza los chimpancés y otras especies experimentan emociones de asombro y reverencia mística.

Observadores de animales silvestres reportan que muchos individuos de diversas especies contemplan atentas las puestas de sol, al grado de terminar deslumbrados y tener que parpadear para recuperarse. ¿Qué pensamientos pasaran por la mente de los animales ante tal espectáculo?

Sobre espíritus y seres imaginarios, existe una explicación evolutiva bastante razonable, la cual afirma que temer a un ser imaginario, asociado a un ruido o movimiento de ramas al anochecer podría prevenir un peligro real, como un depredador nocturno. Estos finalmente útiles seres imaginarios, en primates y humanos precederían a las religiones, comunes en todas las culturas.

La neurofisiología moderna ha encontrado y demostrado que los animales sienten alegría, miedo, tristeza, preocupación, asombro, duelo, etc.; emociones intensas ocurriendo en las capas subcorticales del cerebro, en las mismas zonas cerebrales que los humanos, y liberando las mismas hormonas. Concluyendo que sentimientos y emociones se producen en zonas anatómica, neuroquímica y funcionalmente iguales, en animales y humanos. (¿Por qué habría de ser diferente? si los mamíferos desarrollamos emociones similares evolucionado a lo largo de decenas de millones de años).

En 2018 una orca llamada Tahlequah, mantuvo a flote, durante diecisiete días, a su cría muerta como para ayudarle a respirar. Qué sentimientos podrían ocasionar esta conducta, si no dolor, duelo, esperanza, desesperación... iguales o más intensos que los nuestros.

? En las llanuras africanas individuos de muchas especies contemplan admirados las espectaculares puestas de sol. ¿Qué pensaran?

Es curioso ver la resistencia de algunas personas en aceptar estas mismas emociones en animales no humanos. Diversas ideologías filosóficas y religiosas, fueron reveladas en un contexto donde se intentaba convencer a los futuros seguidores de estas filosofías adulándolos con ser los elegidos, pueblos únicos, especiales merecedores de poseer todo, incluidos otros pueblos inferiores y hasta la naturaleza misma, a quienes se les daba la oportunidad de seguir y apoyar a un ridículo líder carismático en su ambicioso ideal.

? En Washington State, una madre orca llamada Tahlequah, mantuvo a flote durante semanas, a su cría muerta, esperanzada en que al fin respirara.

En México, aun con leyes de protección animal en vigencia, ocurren frecuentes abusos y crueldades. Se envenenan y maltratan animales impunemente, se les abandona por días, sin comida ni agua, dentro de bodegas, talleres y casas particulares sin que ninguna institución intervenga. Incluso empresas que utilizan animales al prestar sus servicios, los maltratan sin consideración para economizar costos. Por ejemplo, en los aeropuertos las aerolíneas cargueras y de mensajería, requieren que parte de su carga sea examinada por perros entrenados para detectar explosivos (EDC o 3PK9-C) según normativas TSA (Transport Security Administration), así como inspeccionan por drogas o animales silvestres traficados ilegalmente. No obstante, estas empresas tienen a sus perros en condiciones deplorables, animales que son muy activos encerrados casi todo el tiempo en sus cajas trasportadoras, bajo frío o calor extremo. Estos animales débiles y neuróticos ya no cumplen la reglamentada función para la que fueron entrenados. Al cuestionarlos, empleados de estas empresas argumentan el pretexto que los aeropuertos son zonas federales. Realmente con esta displicencia y prepotencia están violando varias leyes, que afectan la legislación vigente y la seguridad aérea internacional. Encomendamos a la AFAC (Agencia de Federal de Aviación Civil) a revisar estos casos de maltrato animal y contubernios que implican peligro para el trasporte aéreo.

? Las cinco libertades necesarias para el bienestar animal, promovidas por la WOAH (Organización Mundial de Sanidad Animal), que a todo animalito debe garantizársele.

La relación entre los humanos y animales está cambiando. En los países desarrollados crueldad y maltrato son delitos sancionados. Debemos dejar atrás la falacia que el bienestar animal no importara hasta satisfacer el humano. Este pensamiento solo muestra prepotencia, resentimiento, explotación de la naturaleza y subdesarrollo. Debemos vigilar y denunciar estos maltratos ocultos en espectáculos fraudulentos y absurdos con solo fines lucro. Les recomiendo mucho la interesante y realista película de 1988 "El Oso" de Jean-Jacques Annaud, sobre las emociones que un animal puede sentir.

Enseñar a los niños y jóvenes la consideración y respeto a todos los seres vivientes; automáticamente, producirá también respeto y consideración a los demás y hacia ellos mismos.