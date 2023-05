Empresa ferroviaria analiza propuesta sobre construir tren México-Qro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su reunión que sostuvo el martes pasado con directivos de la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City que estos se comprometieron a analizar la propuesta de construir un tren de pasajeros México-Querétaro.

En conferencia de prensa, López Obrador señaló que es necesario la construcción de este tren pues dijo que la ruta México-Querétaro está muy saturada y ya no es recomendable seguir ampliando, por lo que se necesita una vía alterna.

Indicó que los directivos de esta empresa se comprometieron a seguir en pláticas sobre el tema con Jorge Nuño, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) y "pronto vamos a saber".

"Hablamos del tema, ellos van a analizar la propuesta que les hicimos, queremos que se tenga un tren de pasajeros a Querétaro, porque está saturada la carretera ya no es recomendable seguir ampliando, por lo que hay que buscar una vía alterna, puede ser el ferrocarril. Ya había un proyecto, acuérdense, que se canceló con una empresa china y una empresa mexicana entonces hablamos del tema.

"Les planteamos lo del tren de pasajeros. Ellos en Chicago, me comentaron, manejan trenes de pasajeros esta empresa. Estuvo con nosotros el gerente general y fue muy buena la reunión. Quedaron en seguir hablando con el secretario de Comunicaciones, Jorge Nuño y pronto vamos a saber", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal destacó que la empresa Canadian Pacific Kansas City maneja más de 30 mil kilómetros de rutas ferroviarias.

"Esta empresa ferroviaria es muy grande porque se acaba de fusionar, la empresa ferroviaria más grande de Canadá se fusionó con esta empresa estadounidense, Kansas City, y están pues manejando más de 30 mil kilómetros, o sea, de Veracruz hacia Tamaulipas y de ahí hasta Chicago y Nueva York. Entonces ellos están muy interesados en la integración completa", indicó.