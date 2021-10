Empresarios no somos traidores, revira Canacintra a Nahle

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Las descalificaciones y acusaciones de funcionarios de gobierno contra el sector privado solo se hacen para quedar bien con el jefe, son declaraciones llenas de ideología, politizadas porque son rentables políticamente pero a las que les falta una dosis de realidad, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez. Acusó al gobierno de tratar de engañar al pueblo diciendo que la reforma eléctrica les beneficiará cuando en realidad la energía será más cara y contaminante.

Castellanos Férez dijo que "no estamos de acuerdo en que somos traidores a la patria, pues no señores, no somos traidores a la patria y no estamos de acuerdo con la reforma (...) se está tratando de engañar al pueblo de México diciendo que se busca el beneficio de CFE pero eso será en contra del beneficio de los mexicanos".

En clara referencia a las declaraciones de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el líder de los industriales dijo: "Hace unos días escuchábamos a una funcionaria que, por quedar bien con su jefe, acusaba a empresarios de ser causantes de los grandes males nacionales. Por cierto, una funcionaria pública a la cual le escuché decir que no tenía remota idea del sector eléctrico nacional".

Pareciera que los funcionarios toman "la espada acusatoria para combatir males imaginarios del sector privado, que en su conjunto (los funcionarios) han demostrado ser tan imprecisos como ineficientes para dar solución a problemas reales, no perdamos de vista esta realidad". Los empresarios y los trabajadores ya se están cansando de las declaraciones con tintes ideológicos y quieren "una mayor dosis de realidad. Lo que se necesita es tomar acciones prácticas, no estarle vendiendo a la gente ideas de un futuro ominoso que no termina por llegar. La gente quiere empleos, quiere salud, poder llevar a su casa y el pan y eso pasa necesariamente por tener empresas y tenerlos remunerados", dijo.

Durante la Convención Nacional de delegaciones, sectores y ramas industriales de Canacintra, Castellanos expuso que "es tiempo de dejar la descalificación y la polarización, sí es rentable políticamente, entre una base de la población que no sabe cómo se mueven las cosas".

Sin embargo, comentó que "en una democracia liberal y en una economía de mercado, los empresarios son parte de la solución y no parte del problema", por ello pidió dejar de descalificar y unir los esfuerzos para dar respuestas serias a la gente. Añadió que tampoco se puede pensar en que los programas sociales resolverán los problemas, porque lo importante es generar empleos, dar educación y servicios de salud.

"No se va a arreglar solo con programas sociales, por supuesto que hay que apoyar a la gente, por supuesto que hay que buscar condiciones de equidad y sobre todo un piso parejo con educación y empleo", de otra manera se les darán recursos a las personas por un lado y se les quitarán por otro lado ya que tendrán que pagar hospitalización y oxigenación.