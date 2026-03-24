Empresas estadounidenses expresan preocupación por extorsión en trámites SAT

CIUDAD DE

, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Si

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quiere atraer inversiones debe de eliminar lasque afectan a las empresas como las extorsiones y corrupción que hay durante la realización de, las limitantes para la participación privada en el sector energético y el tema de la, indicó la Confederación Patronal de la República Mexicana ().En conferencia para la "de la Gira dea Washington", el presidente de la Confederación,, dijo que los líderes de lasles explicaron que hay temas que les preocupan.Refirió que "es una, por parte de laseny de los organismos empresariales en Estados Unidos...esta parte de la presión de lascon las empresas que participan en nuestro país. Sobre todo lo que se presenta es la parte retroactiva, es decir, auditorías con", añadió.Expuso que otro de los temas que salieron durante las consultas que se hicieron fue que entre las "están los, regulaciones y extorsiones vía estos, también serían las limitantes del sector de energía".Los líderes empresariales en Estados Unidos quieren fortalecer ely para ello consideran necesario haya, confiable y aAñadió que les preocupa la dependencia que tiene Norteamérica de China, por lo que buscarán fabricar más insumos en la región yasiáticas.Expuso que otro de los temas que más inquietan a lasque operan enes el tema de la, relevante para empresarios de EU: piden mantenerlo trilateralComentó que para elde Norteamérica el Tratado entre, Estados Unidos y Canadá () es de suma importancia, por lo que debe mantenerse trilateral y es una buena señal que ya se hayan iniciado negociaciones."Creemos que es una buena oportunidad para una" del, para ely para hacer un análisis exhaustivo que reduzca la dependencia de los insumos chinos.Añadió que la revisión deles más completa, porque "por encima de unahay unay es lo que tenemos que atender".Recordó que "durante cinco días, la semana pasada, cinco días de trabajo intensivo en, la delegación desostuvo más de 15. Fuimos con una agenda clara, con propuestas concretas y con la convicción de que la voz del sector privado mexicano debe estar presente donde se toman las decisiones que definen el futuro de la región".Sobre el tema energético, el presidente de lade laNacional,, dijo que los empresarios del país vecino "ven acomo aliado estratégico para tener, en temas del petróleo, gas y tener, si no lo tienen no van a poder lograr, que seamos dominantes en temas de energía".Añadió que "ven con buenos ojos lo que se ha hecho en las leyes del sector eléctrico y del", agregó que tenían preocupación en el sexenio anterior, ahora ven con buenos ojos las convocatorias para, esperan participar en proyectos de explotación de aguas profundas, entre otras cosas.