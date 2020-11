Empresas extranjeras tendrán registro para venta de medicinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que como parte de la estrategia para el abasto de medicamentos –por medio la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)-, en automático las empresas extranjeras contarán con su registro ante la Cofepris para poder vender en México.

"Tuvimos que hacer un acuerdo especial con un decreto para validar los registros que esas farmacéuticas ya tienen en sus países porque estamos hablando de empresas serias, que no tengan que obtener un nuevo permiso de Cofepris", dijo el mandatario.

"Todavía preguntamos y cuántos días se van a requerir y me contestaron 20, dije: no, hoy vienen los de Naciones Unidas y se les va a notificar con un oficio que es en automático", señaló en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El presidente refirió que esa es un de las resistencias que había en su gobierno para que empresas extranjeras vendieran medicamentos en nuestro país, además de las campañas de sus adversarios en su contra.

"La Cofepris, que es una institución del Gobierno, había establecido que para dar el permiso y poder importar medicamentos se necesitaban primero 90 días, luego 60 ¿Para qué? Para desalentar a las farmacéuticas extranjeras y decir: cómo le voy a vender al Gobierno de México si no me van a dar la autorización".

Criticó que eso no era "casual", sino los obstáculos había para no poder adquirir los medicamentos y que continúe el desabasto y que tuvieran que ponerse de rodillas ante ellos.

"Pero están equivocados, se les olvida que nosotros somos muy perseverantes y defendemos nuestros ideales y nos vamos a dar ni un paso atrás y se va a acabar con la corrupción y no me importan las campañas, entre más nos golpean, más dignos nos sentimos", dijo.