En 2021, desaparecieron mil 896 menores de edad: Redim

Durante 2021, mil 896 menores de edad desaparecieron en territorio nacional, cifra con la que se llenaría casi cuatro veces la Cámara de Diputados, con capacidad para 500 curules, o casi completarían la Sala Nezahualcóyotl, con aforo para 2 mil 177 personas, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

De acuerdo con su reporte La Infancia Cuenta en México 2022, en México, diariamente desaparecen 14 niñas, niños y adolescentes. Es decir, uno cada dos horas, e indica que la mayoría de las personas desaparecidas de 0 a 17 años son mujeres (55%).

"Niñas, niños y adolescentes, al igual que adultos jóvenes de 19 a 29 años, son quienes más están siendo desaparecidos. Están entre las principales víctimas de este delito", señala el organismo civil.

Destaca que la cifra de niñas, niños y adolescentes desaparecidos podría ser aún mayor porque es un delito que no siempre se registra.

"La estadística, difundida por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se construye con base en reportes de fiscalías, procuradurías, comisiones locales de búsqueda, autoridades y particulares. No podemos saber de qué tamaño es el subregistro. La estadística con la cual contamos puede tomarse como orientación más posiblemente incompletas", agrega.

Sostiene que tres estados son los que encabezan la lista de menores desaparecidos: Estado de México; el norteño y fronterizo Tamaulipas; y Jalisco, uno de los más importantes a nivel político y económico.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), expone que aunque en la mayoría de los casos los menores desaparecidos son localizados, una de cada 100 personas es hallada sin vida y 20 de cada 100 continúan desaparecidas.