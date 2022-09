En 2021 en México hubo 118 violaciones de derechos de defensores

En el último año se dieron un total de 118 eventos que violaron los derechos humanos de personas defensoras, según el informe "Defender los derechos humanos en México: entre la omisión y la simulación", presentado este martes por varias organizaciones no gubernamentales en la capital mexicana.

"Que no nos dé pena asumir que a la Cuarta Transformación -proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador-, que viene de la confrontación de ideas, de eruditos con tantos años de lucha, no le gusta la oposición y no solo eso, sino que ejecuta mensajes de terror y represión", dijo en conferencia de prensa la periodista Jade Ramírez Cuevas, cofundadora del portal de medios Perimetral.

La periodista explicó que el dato no es una cifra aislada, puesto que este informe lleva once años realizándose: en 2019 se registraron 107 eventos, en 2020 fueron 67 y en el último (2021) fueron 118. "La tendencia es a subir", destacó.

Por su parte, Sandra G. de Garmendia, coordinadora de la oficina de México de la organización Brigadas Internacionales de Paz, consideró que a pesar de que, sostenido en el tiempo, "ha podido haber un descenso", esto no implica la eliminación de violaciones a los derechos humanos.

"Además de la no comisión, la omisión no es suficiente. Necesitamos proactividad por parte de las autoridades", compartió.

El informe, presentado por las organizaciones Comité Cerezo y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh), abarca de junio de 2021 a mayo de 2022, detalla que en estos eventos resultaron afectadas 39 organizaciones, 28 comunidades, 48 personas y tres familiares.

"Los datos de estas otras violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas defensoras de los derechos humanos nos muestran que su uso se despliega, preferentemente, para atacar a aquellas personas que ejercen y defienden el Derecho humano a la protesta", expuso el informe.

Además, se apuntó que "es evidente que los principales perpetradores de estos actos son las policías de las entidades federativas que mantienen preferencia por las mismas clases y tipos de agresiones, hostigamientos y amenazas que caracterizaron la estrategia represiva de los sexenios anteriores".

Por otra parte, en el mismo periodo hubo 307 actos de detención arbitraria, cuyo objetivo principal fue desarticular el ejercicio y la defensa del derecho humano a la protesta.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y DESAPARICIÓN FORZADA

También 28 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial y 19 de desaparición forzada.

"El uso de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada se utiliza como una estrategia represiva de desarticulación y aniquilamiento en contra de los defensores del derecho humano a la protesta, a la vida digna y al territorio", añadieron.

Asimismo, explicaron en el informe que los perpetradores de estas dos violaciones a los derechos humanos son policías de entidades federativas y municipales y grupos paramilitares vinculados a los gobiernos de las entidades federativas, al Ejército mexicano y a la Guardia Nacional.

Para los ponentes de la presentación del informe, ya ha pasado el tiempo suficiente desde la toma de posesión de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, como para concluir que no están cumpliendo con la promesa de protección a los defensores de derechos humanos.

Tampoco a los periodistas, ya que en lo que va de año quince informadores fueron asesinados y el presidente continúa descalificándolos en sus conferencias de prensa diarias.

"Decíamos 'hay que darle chance (oportunidad)' -a la Cuarta Transformación-, pero casi el cuarto año nos viene arrojando que a las articulaciones, a la actividad de defensores, hay una constante omisión y simulación porque hay una política que se repite no solo de represión si no lo siguiente", consideró Ramírez Cuevas.

A pesar de que desde el Gobierno mantienen que las violaciones a los derechos humanos se realizan en lugares donde no gobierna el partido de López Obrador - Movimiento Regeneración Nacional (Morena) -, el informe detalla que más del 71.3 % de las agresiones contra defensores de derechos humanos lo cometió alguna autoridad perteneciente a Morena.

El pasado viernes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el número de homicidios dolosos en México cayó un 6.33 % anual en julio, aunque se consolidó como el segundo mes más violento en lo que va de 2022 con 2,679 asesinatos.

Los datos de julio también implican un repunte mensual de 0.34 % frente a junio, cuando hubo 2,670 homicidios, y en el año están solo por debajo de mayo, que tuvo 2,827 de estos crímenes.