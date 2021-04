En 2021 habrá crecimiento, pero no recuperación: BBVA

El crecimiento que alcanzará la economía mexicana en 2021 estimado por el gobierno, especialistas y organismo internacionales en el rango de 5% no significa que se recupere el impacto provocado por la pandemia de Covid-19, dijo BBVA México.

"Una recuperación significa estar en los niveles que se tenían previos a la pandemia, y ni la economía en su conjunto, ni los sectores regresarán a sus niveles previos de la pandemia a pesar de que habrá tasas de crecimiento importante", explicó el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

En la presentación del informe Situación Regional, el especialista de BBVA recordó que la institución financiera estima un crecimiento de la economía mexicana de 4.7% en 2021; sin embargo, los bajos rangos de inversión que se mantienen en el país llevarían a la actividad a tener un menor desempeño en los próximos años, con lo que se debe de aprovechar la oportunidad histórica de captar capitales que pueden llegar a México en medio del conflicto comercial que mantienen Estados Unidos y China.

"México está en una posición envidiable de poder atraer inversión, por el conflicto entre Estados Unidos y China y que la economía estadounidense estará creciendo a tasas importantes en los próximos años y México puede aumentar sus capacidades productivas para aumentar su participación a ese mercado", dijo.

En los próximos meses, se espera que la recuperación en el país se presente en distintas velocidades por regiones, donde la relación con Estados Unidos acelerará el crecimiento en las entidades con mayor vinculación con el principal socio comercial del país.

BBVA México resaltó que después de la caída en la colocación de crédito como consecuencia de los efectos de la pandemia de Covid-19, se anticipa una recuperación de la demanda en línea con el mejor desempeño y avances de la vacunación en el país.

"Este año que veremos cómo continúa el proceso de recuperación, la banca estará lista para proveer crédito a todos los sectores y ayudar en el proceso de recuperación. Cuando una crisis no es financiera, la recuperación suele ser mucho más rápida, porque no se suspende el acceso al crédito en la etapa de recuperación", añadió.