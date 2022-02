En asesinatos de periodistas no estamos actuando con indolencia: AMLO

TIJUANA, BC., febrero 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que su gobierno no actúa con indolencia en los casos de los asesinatos de los periodistas locales Margarito Martínez y Lourdes Maldonado.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal aseguró que si los jueces no informan sobre el caso, su administración sí lo hará.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que las audiencias en el caso de Lourdes Maldonado no son públicas porque se pondría en riesgo a un testigo.

"No tenemos nada que ocultar, nada absolutamente y no hay impunidad, entonces se está informando, si el ministerio público, los jueces no informa nosotros vamos a seguir haciendo y me gustaría que se aclarara si nos está informando, porque lo que estamos haciendo ahora es la información de todas las dependencias, es de la fiscalía general, de la fiscalía del Estado, el grupo que se integró para hacer la investigación, no fue un asunto fácil".

En las instalaciones de la Zona Militar número 2, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que el gobierno federal, así como el estatal y la fiscalía local están trabajando de manera conjunta "como no se hacía antes".

"Es muy lamentable lo de la compañera y todos los asesinatos, pero no estamos nosotros actuando con indolencia, no", aseveró.