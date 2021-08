En caso de Eduardo Ravelo no se puede hacer de lado la justicia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el caso del joven José Eduardo Ravelo, presuntamente asesinado y abusado sexualmente policías de Mérida, Yucatán, por un tecnicismo legal se pretende hacer a un lado la justicia.

"En el caso de Mérida lo que alega el juez, es que en la acusación no se especifica qué policía fue, imagínense que por un tecnicismo legal se haga a un lado la justicia".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo informó que instruyó a la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a encontrar "otras vías" para que el caso de joven Ravelo no quede en la impunidad.

"Le hemos planteamos a la secretaria de Gobernación que busque otras vías, si no interviene la CNDH, tenemos la obligación de intervenir y pedir a la FGR que haya una investigación y se finquen responsabilidades a las autoridades, no solo a los policías, sino a quienes están protegiendo o queriendo evadir su responsabilidad".

El presidente López Obrador dijo que al revisar este caso el procedimiento es que ahora la Fiscalía de Yucatán apele la resolución del juez y luego el juez puede sostener su resolución o revocarla.

"Si la sostiene la Fiscalía se va a otra instancia, cuanto tiempo llevaría este proceso, si una de las limitaciones y las deficiencias de la impartición de justicia en el país, es que no hay justicia pronta y expedita, tan es así hay personas que llevan años sin sentencia".

El pasado 21 de julio de 2021, José Eduardo Ravelo fue presuntamente abusado sexualmente por elementos de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, y después falleció. Los policías que lo detuvieron fueron liberados ya que según un juez no se encontraron elementos suficientes para decretar su vinculación a proceso.