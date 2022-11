En CDMX llaman a protesta ante prohibición de nacimientos en lugares públicos

A-AA+

NEZAHUALCÓYOTL, Méx,. noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Sacerdotes de municipios de la zona oriente del Estado de México pidieron a sus feligreses orar e incluso manifestarse de forma pacífica, colocando imágenes alusivas al nacimiento de Jesús en sus domicilios, previo a la discusión que hoy se realizará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que busca prohibir la instalación de nacimientos, adornos o signos alusivos a la religión en espacios públicos, pagados con recursos del erario público al considerar los principios constitucionales del Estado laico.

"La manifestación de los nacimientos es una expresión oportuna en este tiempo, en este momento de que se haga de manera pacífica, que se haga de forma respetuosa, se haga de manera feliz, confío en la autenticidad de un sano juicio", dijo Mariano Montiel, párroco de la iglesia San José de Las Palmas, en la colonia del mismo nombre de Ciudad Neza.

Hoy el ministro Juan Luis González Alcántara presentará la iniciativa que señala que los elementos de escenas bíblicas en la vía pública viola la libertad religiosa, el principio de igualdad y no discriminación.

"Mi opinión es totalmente en contra de lo que se está discutiendo, en verdad coartan la libertad de expresión de podernos expresar en nuestra fe libremente", comentó Gustavo Martínez, feligrés de la diócesis de Nezahualcóyotl.

"Creo que mucha gente se ha confundido porque piensa que lo que intenta hacer la Corte es evitar que todos los católicos no pongan nacimientos en sus hogares y eso no es así, lo que pretende es que no se usen recursos públicos para hacerlo, lo que es distinto", mencionó Orlando, otro resiente de Ciudad Nezahualcóyotl.

El padre Mariano Montiel consideró que la colocación de nacimientos es una muestra de la fe cristiana que tienen muchos de los católicos y que la mayoría de la gente aporta recursos propios para ese fin, no obstante que en los últimos dos años han sufrido la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19.

La Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer que pretender imponer una sociedad sin referentes religiosos es implícitamente querer un solo estilo de vida, areligioso, es decir donde prevalezca la negación de las creencias religiosas, lo que discrimina a los seres humanos que sí tienen opciones religiosas y es contrario al estado laico.

Además solicitaron a los ministros de la suprema Corte de Justicia de Nación valorar y pensar en las terribles contradicciones que se generarían al votar positivamente un asunto de esa naturaleza.