En combate al Covid-19 parece que nunca hubo una estrategia: Inai

En la atención al Covid-19, virus que ha generado una "tragedia nacional", parece que las autoridades nunca tuvieron una estrategia y eso ha afectado la confianza de los ciudadanos, opinó Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Durante la inauguración del noveno seminario "Federalismo y combate a la corrupción" en el estado de Jalisco, Acuña Llamas criticó que los efectos del coronavirus aún no se pueden conocer porque ha faltado certidumbre pública.

"Vivimos en este instante una crisis sanitaria, pero además, una tragedia nacional sin precedentes, la tragedia que ha generado la pandemia y los efectos nacionales de la epidemia son hasta ahora desconocidos porque ha faltado certidumbre pública", dijo.

"Las cifras y el manejo de una estrategia que no parece haber habido nunca están generando y están carcomiendo la capacidad de credibilidad de la ciudadanía en sus autoridades, para ir por donde se debe ir cuando hay urgencia de desalojar la casa", señaló el comisionado presidente del Inai.

Aunado a esto, criticó la manera como se manejaron las inundaciones registradas desde octubre en el sureste mexicano, hechos que a su parecer fueron provocados por huracanes y errores humanos.

"Una vez más el agua busca sus cauces y además, por error humano o por falta de imaginación o por otras razones, se desfogaron presas con irresponsabilidad. No es posible que parezcamos entretenidos en otras grandes cosas sin que desde la autoridad haya acto de reconocimiento al error, porque dentro de la corrupción, anidada en el hueco de la corrupción, hay muchísimo de esto: negligencia, irresponsabilidad y falta de oportunidad".

Javier Acuña, quien está a punto de terminar su periodo como encargado del instituto de transparencia, dijo que si este comportamiento no se remedia se podrían generar nuevas "corruptelas que pueden estarnos ahorcando en el porvenir".

El noveno seminario "Federalismo y combate a la corrupción", donde participó el comisionado presidente del Inai, se llevará a cabo entre el 4 y 7 de diciembre. Contará con la participación de funcionarios públicos, académicos y representantes de la sociedad civil.