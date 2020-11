En Congreso de la CDMX proponen que medicamentos incluyan datos del producto en Braille

El Congreso de la Ciudad de México analiza que los empaques de los medicamentos incluyan rótulos con el nombre del producto, la identificación genérica, la denominación distintiva y la fecha de caducidad en sistema Braille, para ayudar a personas con discapacidad visual.

Sin embargo, los diputados locales están conscientes que para ello, de aprobar el Pleno la iniciativa del coordinador del PRI, Tonatituh González Case, tendrán que remitirla al Congreso de la Unión, dado que la propuesta es del ámbito federal.

Para ello, según la iniciativa del priista, es necesario adicionar un cuarto párrafo al artículo 225 de la Ley General de Salud, pues en la actualidad establece que los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva; en esta denominación distintiva no podrá incluirse la composición del medicamento o su acción terapéutica.

Tampoco, las indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquellas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.

En este sentido, la propuesta de González Case es que pueda adicionarse un párrafo, a fin de que los empaques de medicamentos incluyan rótulos en sistema Braille.

Recordó que en febrero de 2020, el Concejo de Bogotá, Colombia, aprobó incluir el sistema Braille en los empaques de los medicamentos en el Distrito Capital, lo cual permite a las personas con discapacidad visual conocer aspectos detallados, como el nombre de los medicamentos, fecha de vencimiento, dosis adecuada e instrucciones de uso.

"Esto es importante para los ciegos, porque aparte de darles mayor autonomía, les brinda más seguridad a la hora de adquirir un medicamento, constituyéndose en un verdadero derecho al Braille", señala en la iniciativa el legislador del tricolor.

De igual forma, destacó que en México, en el año 2014, se presentó en el Senado de la República una iniciativa para incluir sistema Braille en medicamentos, mediante una reforma a la Ley General de Salud.

Asimismo, en abril de 2018 en la Cámara de Diputados se aprobó un dictamen que establecía que la Secretaría de Salud, debería fijar las disposiciones administrativas para que todos los productos farmacéuticos, que su naturaleza lo permitiera, integraran en el envase en Sistema de Escritura Braille al componente activo del medicamento.

"Aunque se aprobó y se envió al Senado para los efectos constitucionales conducentes, no hubo publicación de la reforma aprobada. Es por lo anterior que se presenta la propuesta", resaltó el legislador del PRI.

Pero como ocurre en todas las iniciativas que presenta la oposición, la propuesta fue enviada a la Comisión de Salud para su estudio, análisis y dictaminación, al considerar la mayoría que no era de urgente y obvia resolución.