En Covid no hay cifras alegres: IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que la pandemia por Covid-19 no refleja cifras alegres y no se puede asumir que ya se superó, puesto que a nivel mundial sigue activa.

"No hay cifras alegres, tenemos aquí cifras tristes, son datos de una pandemia que está atacando a todo el mundo. Ni pensar que esto ya lo superamos, son cifras de una epidemia en la que todos quisiéramos encontrar un futuro, pensar en unir fuerzas y analizar las mejores estrategias para salir adelante", indicó.

Durante la comparecencia que tuvo ante el pleno de la Cámara de Diputados, el titular del IMSS resaltó la información publicada este jueves en EL UNIVERSAL que reveló que ocho de cada 10 pacientes intubados por Covid-19 fallecen; reiteró que no son datos alegres, pero aclaró que tampoco se trata de una situación exclusiva de México.

"Hoy está en primera plana la información que nosotros dimos. Lo primero que hay que decir, y lo reporta el periódico, es que en todo el mundo pasa lo mismo, y no es la excepción mexicana".

Lamentó que a consecuencia del curso de la epidemia en el país Chihuahua anunció que regresa a semáforo rojo y alertó que esta noticia habla de las dificultades que enfrentará en próximas semanas el personal de salud.

"Lo que dio a conocer el diario de circulación nacional es que, de acuerdo con reportes, 70% de los pacientes en todo el planeta requieren intubación y ventilación mecánica. De esta cantidad, la letalidad alcanza 76% y 97% en todo el planeta. No son cifras alegres, es lo que está ocurriendo y tendremos que proteger al personal de salud".

Del déficit de especialistas en terapia intensiva que aborda la nota periodística, Robledo Aburto resaltó que no hay una fórmula para acelerar la especialización, pero en los últimos meses se han hecho esfuerzos para que el personal cuente con capacitación para intubar pacientes.