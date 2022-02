En cuatro días reportan 29 homicidios en NL

Al haberse registrado 29 homicidios dolosos entre el lunes y el jueves, Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública del Estado, admitió que esta semana que todavía no termina, es la más violenta en mucho tiempo, y con seguridad lo es desde que el actual gobierno federal inició las mesas para la construcción de la paz.

El funcionario estatal, recalcó que esta espiral de violencia, es por las disputas entre los grandes cárteles y los grupos locales por el mercado de las drogas de narcomenudeo de la zona metropolitana que, según las estimaciones más bajas, es de unos ocho mil millones de pesos anuales. Señaló Fasci que el primer paso que realiza toda organización criminal, es insertarse en la sociedad, pues de no ser así no puede ni transitar, ni vender sus artículos ilícitos.

"El segundo paso es hacer crecer sus organizaciones", y como se dedican a la venta de drogas ilícitas necesitan que haya un mercado, el cual propician creando adictos acercándose a los jovencitos con drogas baratas, mediante un "marketing de boca en boca", para que vayan creciendo el consumo y las ventas.

Lamentablemente, dijo Fasci, "el área metropolitana de Monterrey representa un mercado de miles de millones de pesos, ya lo he dicho varias veces y voy a seguir insistiendo, el cálculo más bajo es de alrededor de ocho mil millones de pesos al año, el mercado de narcomenudeo y eso es lo que sustenta (y enfrenta) a los grupos criminales".

Comentó que hace muchos años, los grandes cárteles del narcotráfico desplazaron a los grupos locales, pues "aquí había grupos fuertes, entre ellos el de los hermanos Valdez, los desaparecieron para apoderarse (del mercado)" y del territorio.

Así ha sido en otras partes del país y en todo el mundo es el modus operandi de los grupos criminales, reiteró: primero se insertan en la sociedad y "siembran" con los jovencitos, facilitándoles las drogas más baratas que son las más adictivas, y luego ya llegan al mercado de las drogas de diseño que son muy caras y dejan mucho dinero, mientras las más baratas son "marketing", por ejemplo, el cristal, que cuesta 20 pesos una dosis.

Un tercer paso de los cárteles del crimen organizado, mencionó Fasci, sería la infiltración de los cuerpos policiacos, para su expansión y consolidación.

"Nosotros sabemos que en el país hay cinco o seis grandes grupos criminales. Algunos de ellos tienen alianzas, hay tres que ya se unieron en el Cartel del Pacífico, que eran los de Sinaloa y grupos afines, como aquí antes había uno que era el Cártel Golfo y ahora son tres, así como se unen (se dividen)".

Recalcó que "en Nuevo León, lo dimos a conocer el tres de diciembre, hay 16 grupos locales, que son independientes, formaban parte de un grupo criminal y se independizaron, pero esos grupos les compran la droga a los grandes (cárteles), a los auspiciantes y las armas también".

Prosiguió durante la conferencia de prensa que ofrece los viernes, "estos grandes grupos que traen su guerra y sus problemas para apoderarse de territorios en todo el país, también quieren apoderarse de mercados locales, porque ese es su negocio".

Al respecto, precisó que en Nuevo León "tenemos tres años con temas muy evidentes de narcomenudeo, donde el perfil de las víctimas de homicidios, entre siete y ocho de cada diez, tienen que ver con narcomenudeo, consumo de drogas y antecedentes penales o en investigación".

Dijo que afortunadamente es bajo índice de homicidios que no tienen que ver con el crimen organizado o narcomenudeo, y están ligados principalmente a temas pasionales, de familia y todavía en menor grado por temas patrimoniales.

"Tenemos un problema grave con el crimen organizado, es muy claro que es una lucha entre ellos por las esquinas donde venden drogas, por temas de poder y a veces temas personales; esta semana que todavía no termina, ha sido la más violenta en mucho tiempo, en años, y desde que se inició la mesa por la paz es la más alta" en homicidios dolosos.

Y es que, según los datos reportados por la fiscalía general del Estado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre lunes y jueves hubo 29 homicidios dolosos y del 17 al 24, un total de 45 delitos de este tipo, mientras hasta el día de ayer en lo que va del mes ya van 93 homicidios dolosos.

Agregó al respecto, que esto se debe "como lo habíamos dicho en diciembre, a que uno de los cárteles grandes quiere controlar a todos los grupos pequeños (16), aunque algunos de esos, ni tan pequeños, uno tiene más de mil miembros, pero cómo estarán los otros para decir grande y pequeños".

Expuso que uno de los cárteles que tiene alianzas con otros, se quiere "apoderar" del estado y de los grupos locales. "Todo esto tiene que ver entre los cárteles de Jalisco, hay qué decirlo, con el resto, como que están todos contra Jalisco o Jalisco contra el resto; pero es tema entre ellos, yo no le voy a poner calificativos".

Según Fasci el Cártel Jalisco Nueva Generación, "aquí tiene muy poca presencia, pero más al norte del país sí tiene alianzas, entonces hay cárteles que tienen alianzas y el resto no está de acuerdo con esto".

Lo que hay que preguntarnos, señaló el secretario de Seguridad, es "¿lo que está pasando en el país, cómo está afectando a Nuevo León, independientemente de nuestro problema de narcomenudeo".

Y para eso, aseveró, la principal labor del estado es proteger a la ciudadanía, que este problema entre cárteles y grupos criminales no afecte a la población. Dijo entender mejor que nadie el deseo de la población de que el tema de los homicidios ya se hubiera resuelto.

"Pero si enfrentamos con más fuerza y poder al crimen organizado, corremos riesgos graves e inminentes, que (con esas acciones) se afecte a la población".

El tercer paso que dan todos los grupos criminales, comentó el funcionario, es infiltrar a las policías. "No lo hacen siempre porque les cuesta mucho dinero", por eso está habiendo detenciones, y quiero decirles que va a haber más, de todas las corporaciones, empezando por Fuerza Civil, y esto es parte de investigaciones que están llevando a cabo juntos el comisario, la Subsección segunda y la Fiscalía del estado.

Además, señaló que para poder enfrentar a estos grupos no hay que echarse la pelotita, sino trabajar las autoridades de los tres niveles de gobierno en un solo bloque, y cuidar que esta "guerra" no afecte a la población, porque los grupos criminales "nos están usando a todos", colocan cartelones, mandan mensajes.

Así como ellos, la autoridad también debe mandar claro el mensaje de que en su accionar hay neutralidad. "Ellos no nos pueden pedir que estemos de un lado o de otro, nosotros estamos del lado de la gente, de la ley; sea quien sea tenemos que actuar. Lo primero que hacen cuando detenemos a alguien, es decir que lo hacemos porque estamos con otro grupo, y por eso acosan a los policías y los matan", concluyó Fasci.