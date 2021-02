En Edomex, aún faltan 29 mil médicos por recibir segunda dosis

En el Estado de México faltan 29 mil médicos y enfermeras por recibir la segunda dosis de vacuna contra el Covid-19, de los 64 mil trabajadores de primera línea que recibieron la primera inmunización en enero, informó la Secretaría de Salud.

En esta entidad hay un registro de casi 64 mil trabajadores de la salud que trabajan en hospitales Covid en territorio mexiquense, de los cuales 35 mil ya recibieron la segunda dosis de vacunas contra el coronavirus.

Sin embargo, aún faltan 29 mil médicos, enfermeras, camilleros y personal que labora en hospitales de primera línea de atención Covid-19 que recibieron la primera dosis entre el 20 y el 27 de enero, indicaron autoridades.

La Organización Mundial de la Salud marcó un lapso de cuatro semanas entre la primera vacuna y la segunda aplicación, afirmó Edwin Contreras Sánchez, jefe del Departamento de Salud de la Infancia y la Adolescencia del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

--"Teníamos mucho miedo"

El jueves 18 de febrero "nos pusieron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19", afirmó Eva Espinoza, enfermera del hospital regional del ISSSTE de Tultitlán.

Pese a ya tener las dos dosis de la vacuna, "yo me seguiré protegiendo igual", porque esta es una enfermedad nueva y las vacunas también lo son, afirmó Eva, quien reconoció que ella y sus compañeros "teníamos mucho miedo de vacunarnos", "no nos obligaron".

El miedo era "porque la segunda dosis te da más reacciones que la primera, dolor de brazo más fuerte, escalofríos, dolor de cabeza y ansiedad, pero afortunadamente sólo un día, el viernes y ayer todo bien", relató la joven.

Lizbeth, quien también trabaja en el área Covid del Hospital General Regional 72 del IMSS en Tlalnepantla, informó que ya recibieron la segunda dosis, pero no bajará la guardia, pues aún no hay "garantía de nada".