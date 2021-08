En Edomex, piden a vacunados con Cansino no ponerse dosis de otra marca; "es cuestión de civismo"

Ante la inquietud de docentes y personal del sector educativo por la eficacia de la vacuna CanSino que les fue aplicada en el Estado de México, pues podrían requerir una segunda dosis, Javier Edwin González Estrada, director de Servicios de Salud del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), pidió no acudir para vacunarse de nuevo con otra marca y a esperar si hay instrucción para aplicar la segunda dosis, pues combinar los biológicos podría ser arriesgado.

En entrevista, dijo, que la recomendación para quien ya se inoculó con la dosis de CanSino, es que se quede con esa y permita la oportunidad a las demás personas de recibir la dosis que le corresponde.

Debido a que el fin de semana se dio a conocer un estudio preliminar en el que probablemente se requiera una segunda dosis de este laboratorio, luego de 6 meses de su aplicación, el especialista destacó que absolutamente todas las vacunas contra la Covid que fueron liberadas, aún están en estudio; sin embargo, se liberaron para su uso en todo el mundo por la emergencia sanitaria.

El experto indicó que no es la primera vez que las personas se cuestionan sobre la eficacia de los biológicos, pues en febrero pasado surgieron dudas sobre la vacuna de AztraZeneca por tener presuntos efectos vasculares e incluso, de Pfizer con la colocación de una tercera dosis.

Recordó que la entidad como el resto del país, se encuentran apegadas al Programa Nacional de Vacunación que está dirigido por el Gobierno Federal y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que regula la entrada de las vacunas.

Precisó que no hay estudios que confirmen que no existe peligro por intercambiar los biológicos, tampoco que sea benéfico o que exista más efectividad al combinarlos.

Recalcó que respetar la colocación de una o dos dosis, de acuerdo a la marca que corresponde a cada persona, es "cuestión de civismo", y que los que buscan una dosis de una nueva marca, le quita la dosis a otra persona.

"La mejor vacuna es la que nos toca, la que llegó a su municipio, que tocó a su grupo etario, y de no estar vacunado a tener mínimo una dosis en el caso de CanSino, hay que pensar en que ya están protegidos. Definitivamente si voy y busco otra vacuna, ya le estoy quitando la oportunidad a alguien más, lo que queremos que esa vacuna sea la primera de alguien que no la tiene", subrayó.