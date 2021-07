En el PVEM no saben quién autorizó pago a influencers

Ante la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) sancione al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con una multa de 40 millones de pesos y la suspensión de sus prerrogativas durante un año por violar la veda electoral, al contratar a influencers para que difundieran en redes sociales mensajes de promoción, la dirigencia partidista asegura que desconoce quién instrumentó esa estrategia.

El senador Raúl Bolaños Cacho, secretario de Elecciones del PVEM, informó que no salió de las arcas del partido el millón de dólares que, de acuerdo con la investigación del INE, se pagó al centenar de figuras públicas que participaron en la campaña.

En entrevista, el legislador deslindó a la presidenta del partido Karen Castrejón; y a los coordinadores del Verde en las Cámaras del Congreso, quienes dijo "no tenían conocimiento" del tema, pues todos estaban reunidos en San Luis Potosí para apoyar a su candidato a la gubernatura.

"No teníamos conocimiento de dicha estrategia. Desde un principio se aclaró. Ese día estábamos concentrados en San Luis Potosí acompañando a nuestro candidato Ricardo Gallardo. A todos nos agarró por sorpresa y habrá que acatar lo que las autoridades digan e indagar mucho más. Es una responsabilidad que también tenemos en el partido", reconoció.

Bolaños Cacho señaló que el PVEM tendrá que pagar la sanción que defina este jueves el Consejo General del INE, pero sostuvo que el partido hará su propia investigación "profunda" para deslindar responsabilidades y "que paguen los platos rotos quienes hayan cometido algún ilícito, si es que hubiera un ilícito, pero la vía institucional del Partido Verde, no teníamos conocimiento y mucho menos podíamos haber avalado esta estrategia", aseguró.

El senador admitió la gravedad de la falta y aseguró que en el PVEM están preocupados, porque es un escándalo mediático y legal en el que están inmersos, "pero hay que ser prudentes a la espera de que sesione el INE mañana (jueves)".

Dijo que es un tema "que nos preocupa, nos ocupa", porque no son prácticas que deban realizarse, pero insistió en que el Comité Ejecutivo Nacional desconocía el asunto.

-¿Quién autorizó y concretó la campaña con influencers?, se le insistió.

-No sabría decir quién instrumentó la campaña, respondió.

"Yo no soy quien maneja los temas administrativos del partido".