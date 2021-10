En el Senado, tunde oposición a titulares de Salud e Insabi

La oposición en el Senado de la República tundió con cuestionamientos y críticas a los titulares de Salud, Jorge Alcocer; y del Insabi, Juan Antonio Ferrer, a quienes responsabilizaron del pésimo manejo de la pandemia del Covid-19, el desabasto de medicamentos, sobre todo oncológicos para niños con cáncer, el abandono de las campañas universales de vacunación infantil y que se han sumado millones de mexicanos a las filas de quienes no tienen acceso a la salud.

Xóchilt Gálvez, senadora del PAN, expuso que de acuerdo con datos del Coneval, hay cerca de 16 millones de mexicanas y mexicanos más que dejaron de tener acceso a servicios médicos.

"Tan solo de 2018 a 2020 pasamos de tener 20.1 millones a 35.7 millones de personas que se quedaron sin acceso a la atención médica. Algo absolutamente imperdonable".

Durante la comparecencia de ambos funcionarios, dijo que "son ya tres años de esta administración de la Cuarta Transformación, ya no se puede seguir culpando a gobiernos del pasado, que les quede claro, si estaba mal, les tocaba corregirlo y no lo hicieron. Asuman su responsabilidad, basta de pretextos. El servicio de salud se les fue de las manos".

Calificó de "decisiones fallidas con altas consecuencias" que han afectado a los mexicanos que aseguran son prioridad del gobierno federal, pero que en los hechos en tres años, el Programa Nacional de Vacunación, con prácticamente cobertura universal y de reconocimiento internacional, se ha desplomado, al grado de que miles de niñas y niños de uno a tres años no cuentan con el esquema completo de vacunación.

Sylvana Beltrones Sánchez, senadora del PRI, cuestionó que el año pasado uno de cada cuatro menores de un año de edad, se quedó sin el esquema básico de vacunación que los protege contra enfermedades que ya se encontraban erradicadas o controladas, como lo es la tuberculosis, la hepatitis B, la tosferina, el sarampión, la rubiola, el rotavirus.

Lamentó la postura del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell al argumentar que cuando se vacuna a un menor se le quita la oportunidad a un adulto.

La legisladora pidió a Alcocer decir si comparte esa opinión y dijo que eso no aplica cuando el gobierno mexicano ha regalado millones de vacunas contra el Covid-19 a otros países.

"Este pronunciamiento, además de insensible, resulta indolente, pero también es absurdo, porque, sobre todo, según sus datos de la Secretaría y Hacienda, se han adquirido 250 millones de vacunas", apuntó.

Beltrones, expuso que hay suficientes vacunas para toda la población, entonces ya no hay pretextos, tan sólo en la última quincena de agosto, el número de contagios y hospitalizaciones por Covid en menores ha aumentado, y si esto no es suficiente, hay un registro de 758 millones fallecidos por causas relacionadas a coronavirus.

La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, refirió que octubre fue nombrado el capitán de navío Francisco Julián Arce como titular del Órgano Interno de Control y se ha mencionado insistentemente que la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas será encabezado por la teniente de fragata química Celeste D´Abril Ruiz, quien proviene de la Secretaría de Marina.

"De ser cierto, secretario, ¿cuál es la lógica de que la regulación de medicamentos y de los riesgos sanitarios queden en manos de elementos de las Fuerzas Armadas?", cuestionó.

Lilia Margarita Valdez, de Morena, señaló que no es justo "que se haya contratado a personal para que trate el Covid, y cuando ya está pasando el Covid lo despidamos inclusive hasta ni le paguemos, es urgente resolver el problema de la seguridad laboral de todo el personal de salud".