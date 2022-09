En estos estados también se sintió el sismo de 7.7

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- El sismo de magnitud 7.7 registrado la tarde de este lunes 19 de septiembre en Coalcomán, Michoacán, sacudió además a varios estados entre ellos Guerrero, Puebla, Morelos y Jalisco, donde el movimiento se percibió con fuerza; además de Veracruz y Oaxaca donde se sintió un poco más leve.

El sismo se sintió con fuerza en el estado de Morelos, donde este medio día se realizaban los eventos para honrar la memoria de las víctimas mortales por el temblor del 19 de septiembre de 2017.

En Plaza de Armas de Cuernavaca, donde Protección Civil estatal concluía el simulacro del sismo con el desalojo de personal burocrático del palacio de gobierno y edificios aledaños, los rostros de los trabajadores se modificaron sustancialmente porque pensaban que era parte del simulacro,

En Jojutla, sur del estado, donde el sismo de 2017 golpeó con fuerza, las autoridades de Protección Civil, activaron su protocolo y hasta las 13:30 horas no tenían reportes de daños y afectaciones en viviendas. El recorrido se hace con la Cruz Roja.

En Puebla, minutos después de concluido el Simulacro Nacional de Protección Civil 2022 el temblor de 7.7 grados fue percibido moderado a fuerte en distintas regiones del estado.

La Coordinación General de Protección Civil del Estado informó que se inició con el monitoreo de posibles afectaciones.

Descartan daños en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que se activaron los protocolos de Protección Civil e informó que hasta el momento no se reportan daños en territorio estatal.

Murat dio a conocer que la alerta sísmica se activó de manera preventiva; no obstante, Siddartha Luna Hernández, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informó que la percepción fue ligera en la entidad.

En la ciudad de Oaxaca, la alerta sísmica sonó justo durante la instalación de del Comité Estatal de Emergencias y Desastres con Motivo del Simulacro Nacional 2022, por lo que el Centro de Control Comando y Comunicación (C4) fue desalojado.

Tras regresar al inmueble, las autoridades de Protección Civil de Oaxaca informaron que las regiones donde se percibió de forma ligera el sismo fueron la Costa y la Mixteca.

Además, tanto la CEPCO como el gobernador descartaron que se hayan reportado daños hasta el momento; sin embargo, siguen activos los protocolos correspondientes.