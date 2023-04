En fast track Senado avala reforma para ampliar mercado de valores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL). – Las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron en fast track una iniciativa de reforma que fue presentada apenas el 24 de abril y que busca establecer un sistema bursátil más competitivo y amplio, mediante la nueva modalidad de inscripción de valores denominada "simplificada" para incentivar la participación de pequeñas y medianas empresas.

La reforma aprobada con el voto en contra del PAN, modifica la Ley del Mercado de Valores, donde se establece principalmente la nueva modalidad de inscripción de valores denominada "simplificada.

Con lo anterior, se busca incorporar a nuevas emisoras al mercado bursátil y así, evitar la migración a distintas latitudes.

Además, se reforma la Ley de Fondos de Inversión, con lo que se prevé la incorporación de los fondos de cobertura, con ello, se propone potencializar el rendimiento a los inversionistas, así como mejorar la gestión de riesgos de activos que sean objeto de inversión.

En los argumentos se señala que el mercado bursátil necesita crear alternativas de participación que, por una parte, incentiven su crecimiento y profundidad y, por otra, permitan ser una fuente de financiamiento accesible no solamente a las grandes empresas, sino también a las medianas y pequeñas.

Continuando con la Exposición de Motivos, explican que la presente propuesta de reforma a la Ley del Mercado de Valores se centra en incorporar un nuevo procedimiento de inscripción simplificada de valores que permita a las empresas medianas y pequeñas, participar en el mercado bursátil mediante la oferta pública de valores representativos de deuda o de capital a fin de obtener el financiamiento necesario para impulsar su crecimiento.

Se argumenta que el mercado bursátil en México, donde mencionan que las autoridades financieras como los representantes gremiales y especialistas, coinciden en que el mercado bursátil en México es aún incipiente, relativo al tamaño de la economía nacional, toda vez que únicamente representa el 36% del Producto Interno Bruto (PIB, 2020), por lo que, afirman es un mercado pequeño si lo comparamos con otras economías, como lo son: Rusia 47%, Chile 67%, Brasil 69%, España 85% e India 99%.

El senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, expuso que no es la primera vez que se intenta crear un mercado intermedio de capitales y en otras ocasiones ha fracasado.

"No podemos decir que esto está ayudando a pequeñas y medianas empresas, aun así hay un mercado desatendido a pesar de que tenemos dos bolsas, por lo que esta reforma será insuficiente", indicó.