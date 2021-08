"En huelga de Notimex hay falta de transparencia"

Sin dar nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la huelga que mantiene desde hace más de un año el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) hay falta de transparencia y hay quienes están interviniendo y que buscan que no se resuelva el conflicto.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reconoció que dentro de su gobierno hay posturas a favor y en contra en este conflicto.

El mandatario federal indicó que se debe de buscar el acuerdo, la conciliación y la flexibilización, pues señaló que nada se resuelve con posturas irreductibles.

"Hay falta de transparencia, hay quienes están interviniendo, que tienen el propósito de que no se resuelva el conflicto, y también que es muy cierto, al interior del gobierno hay posturas distintas que están a favor y otros en contra en el gobierno. Como yo me doy cuenta y los "fildeo" a todos, estoy bien enterado", dijo el presidente.

"Lo que hay que buscar es el arreglo, el acuerdo, la conciliación, porque no se resuelve nada con mantener las posturas irreductibles, hay que flexibilizarse, hay que llegar a un acuerdo. Ojalá y lo logremos pronto", señaló.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que no se deben de confundir trabajadores con directivos de la agencia que estuvieron en sexenios anteriores "incluso con dirigentes sindicales que no actuaron bien".

"Entonces hay que buscar el acuerdo y ojalá se logre esto pronto. Vamos a esperar si se concilia el acuerdo", agregó.