En la 4T se valen diferencias, pero no rompimientos: Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- En la Cuarta Transformación "se valen las diferencias, pero no los rompimientos", advirtió Adán Augusto López Hernández, aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, en el cierre de las asambleas informativas que celebró este fin de semana en diversos municipios de Oaxaca.

El político tabasqueño aseguró que la Cuarta Transformación "va a seguir en México por muchos años más, 30 o 40 años más, para que se pueda consolidar este movimiento en todo el país" y sostuvo que "hoy ya hay un México más justo y solidario", pero es necesario profundizar la transformación nacional a través consolidar el movimiento en cada rincón del país.

"Vamos juntos a defender la Cuarta Transformación como un homenaje al presidente Andrés Manuel López Obrador; vamos a continuar y a fortalecer los Programas Sociales. La Cuarta Transformación no está sola. El presidente de la República no está solo. Tienen al pueblo de su lado", afirmó.

Ante cientos de mujeres y hombres que acudieron a la cita en la Plaza de la Danza, el exsecretario de Gobernación dijo que la Cuarta Transformación es del pueblo y los programas sociales son su esencia, por eso no van a desaparecer, como quiere la oposición, si no que se van a fortalecer, como la Pensión Universal para Adultos Mayores, que de 4 mil 800 pesos pasará el próximo año a 6 mil pesos bimestrales.

Además, aseguró que "Andrés Manuel López Obrador es irrepetible; nadie tiene sus tamaños, es un gigante de la democracia, un gigante de México".

Por otra parte, pidió a los asistentes a la asamblea informativa "estar alertas porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son los mercaderes del templo, están con el mejor postor; dan justicia a quien puede pagarla".

Aseguró que esa situación va a cambiar mediante una reforma profunda al Poder Judicial que "hoy está podrido; nunca más un ejidatario al que se le despoje de sus tierras y sus derechos. Ese es el México que estamos construyendo juntos; el México de la transformación", indicó.

Por último, Adán Augusto López Hernández reiteró que el cambio con continuidad deber darse en unidad, con lealtad a los principios del movimiento y al presidente López Obrador.