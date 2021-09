En la incertidumbre, familias evacuadas tras el deslave

La evacuación de familias continúa en la colonia Lázaro Cárdenas tercera sección, el riesgo que las autoridades han medido, es inminente, sin embargo, no existe certeza para ellos de lo que ocurre tras el deslave del cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla.

Cortaron la búsqueda de personas, según testimonio, por lo que hacen un llamado para que las personas arriben a la zona cero, con el objetivo de meter presión y obligar a que reanuden las actividades.

Con bolsas en mano, costales, y mochilas, las familias comienzan a dejar sus casas, molestos desorientados, incluso con lágrimas en los ojos.

María Luisa López dijo que no les han dicho nada seguro, solo los evacuaron. "Estamos a la espera de que hagan algo, toda la noche se paró, nosotros estuvimos aquí, según ahorita van a ponerse a trabajar porque desalojaron a bomberos y civiles y lo único que nos dicen es que nos vayamos".

"No hay nada en concreto no siguen trabajando, que hagan algo por los que siguen enterramos. Estamos dejando todo, nuestra casa, lo que teníamos y ahora hay que buscar.

"Gracias a Dios estamos vivos y nos están desalojando para que no veamos lo que hacen, desde ayer no hacen nada", dijo.

Pidió que la gente arribe para que ellos hagan el trabajo, comiencen a retirar los escombros y hagan presión.

En total son 7 familias que desde la noche del viernes al este día, han dejado su vivienda, hay molestia en la zona, pero la ayuda humanitaria no para de arribar.

Una sección de una pequeña montaña situada en las afueras de la Ciudad de México se desprendió el viernes, arrojando rocas del tamaño de pequeñas casas sobre un barrio densamente poblado, lo que causó la muerte de por lo menos una persona. Otras 10 se reportan como desaparecidas.