En las universidades públicas hasta la UNAM se volvió individualista: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que durante el periodo neoliberal, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador declaró que la UNAM perdió su esencia y dejó de formar cuadros de profesionales para servirle al pueblo y ya no hay economistas, sociólogos, politólogos y abogados de antes, pues ahora todo es alrededor del dinero.

"Fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, además de manipulación, muchísimo tiempo, afectaron a dos generaciones. En las universidades públicas hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su escena, de formación cuadros, de profesionales para servirle al pueblo.

"Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay Derecho Constitucional, ¿y el Derecho Agrario? Es historia. ¿El Derecho Laboral? Todo es Mercantil, Civil, Penal, todo es esto, (hace una señal de dinero). Entonces sí fue un proceso de decadencia", aseveró.