En "mañaneras" no se hace propaganda, se informa a la población: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en sus conferencias "mañaneras" no hace propaganda, sino informa a la población.

No obstante, el titular del Ejecutivo dijo que acatará la decisión del INE de "bajar" tres conferencias mañaneras por constituir una intromisión a los procesos electorales.

"Se acata y se cumple, creo que aún así (no han recibido la notificación). Tengo mis diferencias ya lo saben ustedes, yo considero que nosotros informamos, no hacemos propaganda y la constitución nos protege", dijo el presidente.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que si el INE tiene una interpretación distinta se va a respetar:

"Si ellos tienen una interpretación distinta y han tomado una decisión nosotros vamos a respetar ese punto de vista".

Ayer miércoles la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador de los días 5, 6 y 7 de mayo, de los sitios oficiales del gobierno federal, por apartarse del principio de neutralidad al referirse a los comicios en curso.