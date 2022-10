En mega operativo, INM detiene a 312 migrantes en Sonora

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación continuó con los mega operativos y detuvo con fines de deportación en Sonora a 312 personas extranjeras provenientes de Centroamérica que no pudieron acreditar su estancia regular en territorio mexicano.

Al realizar labores de verificación en la carretera federal 15 Hermosillo-Guaymas, agentes del instituto en coordinación con elementos de la Guardia Nacional (GN) marcaron el alto a dos autobuses.

Durante la revisión se pudo constatar que en el primer autobús viajaban 154 personas extranjeras y en el segundo 158, quienes habían salido del estado de Puebla con destino a Hermosillo.

Al verificar su nacionalidad se corroboró que 309 personas son originarias de Guatemala y tres de Honduras; de ese total 228 son adultas, 51 menores no acompañados y 33 personas que viajaban en 10 núcleos familiares.

Tras no poder acreditar su estancia regular, las personas migrantes adultas fueron trasladadas a las instalaciones del INM para continuar con su situación administrativa, mientras que los núcleos familiares y menores de edad no acompañados quedaron bajo el resguardo y tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local.