En México, 11 casos graves presuntamente atribuibles a vacuna de AstraZeneca

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hasta el momento solo se han registrado 11 casos graves de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) con la vacuna de AstraZeneca.

En países de Europa se ha suspendido de aplicación de la vacuna de AstraZeneca por supuestos eventos relacionado con coágulos en venas o arterias.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que médicos y especialistas mexicanos trabajan en evaluar los efectos que provoca en la población ese biológico contra el Covid-19.

"Los médicos, especialistas mexicanos, están trabajando en eso y además se está en contacto con la OMS, de empieza a despejar la duda y se autoriza el uso de la vacuna, nosotros ya llevamos aplicadas miles de vacunas de AstraZeneca, y no hemos tenido problema con la vacuna... 11 casos de AstraZeneca, pero vamos a seguir informando".

El presidente López Obrador reconoció que ha hecho falta más información en las comunidades más apartadas del país como la Montaña de Guerrero, la Tarahumara, la Selva Lacandona, la Sierra Sur, sobre la efectividad y la inmunidad de la vacuna sobre todo en adultos mayores que no quieren vacunarse.

"Nuestra labor es informar y dar garantías a la gante y que la vacuna ayuda y que no perjudica y no causa daño, necesitamos hacer más trabajo en las comunidades apartadas, en la montaña, tarahumara, en la lacandona, en la sierra sur, norte, más información y se va a lograr".