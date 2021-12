En México hay 2.9 profesionales de enfermería por cada mil habitantes

En México, existen 2.9 enfermeras por cada mil habitantes, cuando países como Chile tienen 6.5 por cada mil, afirmó Rosa Amarilis Zárate Grajales, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la UNAM, quien agregó que existe una escasez de estos profesionales, lo hace que el mercado de trabajo demande un número mayor.

"Esta es una profesión donde casi nunca hay desempleados, pero sí están subempleados, es decir, egresan de una licenciatura y hacen el trabajo de un auxiliar porque no hay plazas suficientes de enfermeros profesionales", señaló.

Dijo que "aunque egresan un promedio de 25 mil profesionales de la enfermería cada año en el país, no hay plazas suficientes para contratarlos, lo que ha aumentado la oferta en hospitales privados, que tienen alta demanda y menores salarios".

Según la máxima casa de estudios, la ENEO es la mayor escuela de enfermería de México y, junto con la Universidad de São Paulo, Brasil, es la mejor posicionada en América Latina y la de mayor tradición. En la UNAM es la carrera número siete en cuanto a demanda, y ya no es una carrera de segunda opción, sino la primera elección de los jóvenes aspirantes, informó.

"Estamos transitando un programa de doctorado en enfermería. El posgrado prepara de diversas maneras: con campos de especialización donde se desarrollan más habilidades en una materia; con una maestría, que prepara para iniciarse con rigor a la investigación y para hacer docencia de buena calidad, y ahora el doctorado para formarse como investigador y hacer investigación original en su campo de conocimiento", explicó Zárate Grajales.

En las escuelas de enfermería la matrícula es de 15 a 18 por ciento de varones, por lo que continúa como una profesión eminentemente femenina, que le da características de mayor sensibilidad, observación y capacidad de resiliencia.

La enfermería es una disciplina del campo de las ciencias de la salud, pero también de la ciencia socio-humanística. Requiere conocimientos técnicos pero también humanos para identificar las necesidades del paciente y la parte ética del cuidado.

"En lo técnico requiere conocimientos de epidemiología, bioquímica, fisiología y la técnica a partir del método de atención de enfermería, que es una metodología de trabajo para desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes. Pero también necesitan valores, y éstos se lo dan el componente social y humano, la ética, mediante la que están en contacto con las necesidades humanas", mencionó la académica universitaria.