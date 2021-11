En México se respetan los derechos de los migrantes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México se respetan los derechos de los migrantes que están en caravana para llegar a Estados Unidos porque "no somos como nos pintan".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que su administración ayuda a los migrantes, además que se les respeta y protege.

"No se violan sus derechos y cuando hay abusos se castiga a quienes cometen esos excesos. México es un país que garantiza las libertades, no se reprime al pueblo, y se cuenta con recursos suficientes para todo lo que se necesite y signifique justicia, no hay límite, no hay un país que esté destinando tantos recursos en proporción a su capacidad económica como México para ayudar a su pueblo sobre todo a la gente pobre y también somos solidarios con los migrantes", expresó.

"Nuestros adversarios, los conservadores que no pensaban así ni actuaban así, ahora se agarran de todo para cuestionarnos, pero no somos como nos pintan", agregó.

El presidente López Obrador insistió que cuando se han registrado abusos contra los migrantes, su administración ha castigado a los funcionarios responsables.

"No tengo opinión, son decisiones de otro país", dice AMLO sobre manifestaciones en Cuba

Al ser cuestionado por las convocatorias a manifestaciones de cubanos para exigir un cambio político en la isla, el presidente López Obrador dijo que su gobierno es respetuoso de las políticas que se toman en otros países, por lo que no es injerencista.

"Sencillamente no tengo opinión, son decisiones de otro país", dijo López Obrador.

En el Salón Tesorería, el Presidente indicó que se debe de cambiar la política "en general, sobre todo que no haya represalias en contra de pueblo, gobiernos que han decidido tener un sistema político determinado".

"Yo pienso que no se debe de aislar a Cuba, políticamente hablando. No se puede asfixiara los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba.

"Estoy en contra del bloqueo, creo que es inhumano, nadie tiene derecho a aislar, asfixiar a un pueblo. Nadie tiene derecho a que, mediante esas prácticas, se lleve a un pueblo a revelarse contra su gobierno, eso es vil, canallesco", declaró López Obrador.