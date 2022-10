En mi sexenio el caso Ayotzinapa quedará resuelto, asegura AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que será en su gobierno en que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa quede resuelto y no se lo herede a la próxima administración y manifestó todo su apoyo al nuevo fiscal para este caso, Rosendo Gómez Piedra, pues aseguró que es alguien que conoce desde hace 30 años y a quien calificó como un "hombre íntegro, honesto y limpio".

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que su gobierno no dejará de trabajar hasta que se conozca toda la verdad sobre estos hechos que suma más de ocho años.

"¿Cree que le toque a usted cumplir con esta promesa de ver esclarecido esto o será a la mejor labor de la siguiente administración? ¿Le tocará a usted?", se le preguntó.

"Sí, sí, porque vamos avanzando, si por eso está la reacción, porque se ha ido avanzando cada vez tenemos más información y no vamos a detener la búsqueda y vamos a conocer toda la verdad y no vamos a dejar de trabajar, se los dije a los padres.

"También quiero aprovechar para decir que el nuevo fiscal para el caso de Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, cuenta con todo nuestro apoyo. Es una gente que conozco desde hace más de 30 años, un hombre íntegro, honesto, limpio, un abogado que sí lleva a la práctica la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces estoy muy satisfecho porque conozco al responsable", respondió.