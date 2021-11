En Morena, algunos quisieran privilegios porque se creen dueños: Mario Delgado

"En Morena no hay corrientes, están prohibidas porque Morena es del pueblo de México, no es de nadie, aunque hay algunos que quisieran tener privilegios y se creen sus dueños", aseguró Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del partido, al hablar acerca del conflicto interno por el que atraviesa el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador en 2014.

En entrevista con SinEmbargo, Delgado Carrillo (Colima, 1972) insistió en que el diseño que hizo el Presidente López Obrador al fundar Morena fue para que le pertenezca siempre al pueblo y que sea éste el que mande, por eso rechazó que hayan diversas corrientes dentro del partido, aunque está consciente de las críticas al interior, como la que realizó Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), durante la sesión virtual del Consejo Nacional de Morena el pasado fin de semana.

"Yo estuve en ese reunión y es normal que haya críticas y distintos puntos de vista en el partido, Morena es un movimiento plural, pero yo me atengo a los resultados y ahí están los resultados que obtuvimos en junio pasado, y te adelanto que vamos a ganar seis gubernaturas de seis el año próximo", destacó el líder de Morena sobre la crítica que hizo Taibo II a su dirigencia.

En esa reunión, el escritor fue claro y puso sobre la mesa la renuncia de Delgado: "Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca; súmate a lo que puedes hacer y lo has hecho muy bien, defendiendo la contrarreforma energética (...) Salgamos de la trampa burocrática y dejemos la lucha interna del lado, no sirve para nada. Si levantamos la antena, veremos que la población dice que Morena no sirve, y la única respuesta es ir con el pueblo, a luchar por los derechos de los trabajadores, vamos a defender la Reforma Eléctrica, vamos a explicar qué es la Revocación de Mandato y vamos a que en las próximas elecciones no haya el método de encuestas".

Así como Paco Ignacio Taibo, otros integrantes de Morena y analistas coinciden en que Mario Delgado no ha encontrado la manera de unir a todas los grupos que integran el partido. Mencionan que el morenista ha coadyuvado a la división, alejando al partido de las luchas del pueblo. Sin embargo, él está seguro que los resultados que dio en la elección de junio pasado van más allá de la "grilla y politiquería".

"Dejemos en claro que el trabajo siempre va a matar a la grilla, a la politiquería. El partido tuvo un avance extraordinario en junio pasado, donde ganamos 11 de 15 gubernaturas, ganamos la mayoría en 19 congresos locales, la mayoría en la Cámara de Diputados y un 40 por ciento más de municipios respecto los que ganamos en 2018. Estamos en pleno crecimiento de Morena en todo el país", dijo.





Delgado Carrillo asumió la dirigencia de Morena el 20 de octubre de 2020 mediante una encuesta resuelta por el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la incapacidad del partido para elegir a su nuevo líder. En términos reales, en lo que va de su presidencia el partido logró ganar 11 de las 15 gubernaturas en juego, 19 congresos y la mayoría absoluta en la Cámara Baja, pero en la Ciudad de México, que había sido el gran bastión morenista, casi la mitad de sus habitantes votó por una opción diferente.









Aunque el resultado de

"En Morena no hay corrientes, están prohibidas porque Morena es del pueblo de México, no es de nadie, aunque hay algunos que quisieran tener privilegios y se creen sus dueños", aseguró Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del partido, al hablar acerca del conflicto interno por el que atraviesa el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador en 2014.

En entrevista con SinEmbargo, Delgado Carrillo (Colima, 1972) insistió en que el diseño que hizo el Presidente López Obrador al fundar Morena fue para que le pertenezca siempre al pueblo y que sea éste el que mande, por eso rechazó que hayan diversas corrientes dentro del partido, aunque está consciente de las críticas al interior, como la que realizó Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), durante la sesión virtual del Consejo Nacional de Morena el pasado fin de semana.

"Yo estuve en ese reunión y es normal que haya críticas y distintos puntos de vista en el partido, Morena es un movimiento plural, pero yo me atengo a los resultados y ahí están los resultados que obtuvimos en junio pasado, y te adelanto que vamos a ganar seis gubernaturas de seis el año próximo", destacó el líder de Morena sobre la crítica que hizo Taibo II a su dirigencia.

En esa reunión, el escritor fue claro y puso sobre la mesa la renuncia de Delgado: "Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca; súmate a lo que puedes hacer y lo has hecho muy bien, defendiendo la contrarreforma energética (...) Salgamos de la trampa burocrática y dejemos la lucha interna del lado, no sirve para nada. Si levantamos la antena, veremos que la población dice que Morena no sirve, y la única respuesta es ir con el pueblo, a luchar por los derechos de los trabajadores, vamos a defender la Reforma Eléctrica, vamos a explicar qué es la Revocación de Mandato y vamos a que en las próximas elecciones no haya el método de encuestas".

Así como Paco Ignacio Taibo, otros integrantes de Morena y analistas coinciden en que Mario Delgado no ha encontrado la manera de unir a todas los grupos que integran el partido. Mencionan que el morenista ha coadyuvado a la división, alejando al partido de las luchas del pueblo. Sin embargo, él está seguro que los resultados que dio en la elección de junio pasado van más allá de la "grilla y politiquería".

"Dejemos en claro que el trabajo siempre va a matar a la grilla, a la politiquería. El partido tuvo un avance extraordinario en junio pasado, donde ganamos 11 de 15 gubernaturas, ganamos la mayoría en 19 congresos locales, la mayoría en la Cámara de Diputados y un 40 por ciento más de municipios respecto los que ganamos en 2018. Estamos en pleno crecimiento de Morena en todo el país", dijo.





Delgado Carrillo asumió la dirigencia de Morena el 20 de octubre de 2020 mediante una encuesta resuelta por el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la incapacidad del partido para elegir a su nuevo líder. En términos reales, en lo que va de su presidencia el partido logró ganar 11 de las 15 gubernaturas en juego, 19 congresos y la mayoría absoluta en la Cámara Baja, pero en la Ciudad de México, que había sido el gran bastión morenista, casi la mitad de sus habitantes votó por una opción diferente.









Aunque el resultado de la elección parece una victoria, analistas coinciden en que el triunfo se debe más al peso que aún tiene Andrés Manuel López Obrador, que al liderazgo de Delgado. Sobre este tema, el dirigente de Morena está consciente y confía en que la figura del Presidente los cobije en 2024, donde espera que aspirantes como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal dejen de lado sus intereses personales y antepongan los del partido.

"Yo confío en que todos van a anteponer cualquier interés personal al gran interés que tenemos todos del cambio verdadero en México", detalló. "La presencia de López Obrador está en todos los hogares del país, en 2024 no estará en la boleta, pero sí estará en todos los aspectos de la vida de México, entonces estoy seguro que eso es algo que van a valorar los electores".

***—En estos últimos días han surgido varias voces dentro de Morena haciendo una autocrítica al partido; han hablado de volver a las bases, de dejar de hacer politiquería como usted mismo lo señaló respecto a los aspirantes a la Presidencia. Mario, ¿la dirigencia de Morena ha perdido contacto con las bases o en qué ha centrado su labor política?





—Lo que hemos hecho es organizar a la gente, que es la fuerza de Morena, estamos en un recorrido por los 300 distritos federales de nuestro país, formando comités, organizando a la gente para defender lo mucho que se logrado en esta Cuarta Transformación. Estamos preparando a nuestro partido para movilizarlo en torno a la Reforma Eléctrica, también que la gente se entere del derecho que tiene de votar en marzo próximo para ratificar el mandato del Presidente de la República, y estamos preparándonos para el año electoral que viene en seis estados.

—Haciendo una autocrítica como líder de Morena, ¿qué momento se está viviendo dentro del partido?

—Dejemos en claro que el trabajo siempre va a matar a la grilla, a la politiquería. El partido tuvo un avance extraordinario en junio pasado, donde ganamos 11 de 15 gubernaturas, ganamos la mayoría en 19 congresos locales, la mayoría en la Cámara de Diputados y un 40 por ciento más de municipios respecto los que ganamos en 2018. Estamos en pleno crecimiento de Morena en todo el país.

—Sobre la autocrítica que realizó Paco Ignacio Taibo, donde hizo una reflexión del partido y que incluso le dijo abiertamente que si no entendía lo que el pueblo pensaba de Morena que renunciara. ¿Usted estuvo en esa reunión?, ¿qué le respondió?

—Yo estuve en ese reunión y es normal que haya críticas y distintos puntos de vista en el partido, Morena es un movimiento plural, pero yo me atengo a los resultados, ahí están los resultados que obtuvimos en junio pasado y te adelanto que vamos a ganar seis gubernaturas de seis el año próximo, y vamos a contribuir a que la gente esté informada para tener una participación histórica en la jornada de revocación de mandato en favor de nuestro Presidente.

—Diversos analistas coinciden en que Morena no tiene una esencia de partido y se está volviendo como el PRD con muchas tribus enfrentadas entre sí. ¿Morena se está perredizando? ¿Cuántas corrientes hay dentro del partido? ¿Usted de cuál forma parte?

—En Morena no hay corrientes, están prohibidas porque Morena es del pueblo de México, no es de nadie, hay algunos que quisieran tener privilegios hay algunos que se creen dueños de Morena, pero no, el diseño que hizo Andrés Manuel de Morena es para que le pertenezca siempre al pueblo y que el pueblo mande en Morena.

—Aún faltan tres años para la elección presidencial y algunos miembros de Morena ya están levantando la mano, incluso armando estrategias para conseguir el apoyo. ¿Cómo conseguir que figuras como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal se centren en las prioridades del partido antes que en sus aspiraciones?

—No sólo son ellos, hay más militantes dentro del partido comprometidos con el proyecto del Presidente, ellos saben que deben concentrarse primero en la responsabilidad que tienen como funcionarios y legisladores, y segundo en trabajar organizando al partido, que haya mucha conciencia de que hay un ejercicio de revocación de mandato en marzo y que hemos participado siempre en el apoyo a las distintas iniciativas como es el caso de la Reforma Eléctrica.

—¿Qué hará el partido para que todos los aspirantes tengan el piso parejo y acepten los resultados? ¿Cómo se evitará una posible ruptura?

—Los propios estatutos establecen el piso parejo, que es el preguntarle al pueblo de México quién será el candidato o candidata a través de las encuestas, justamente la virtud que tienen las encuestas es que nadie las puede controlar o meter mano y eso garantiza piso parejo entre todos los aspirantes. Yo confío en que todos van a anteponer cualquier interés personal al gran interés que tenemos todos del cambio verdadero en México.

—Para 2024, Morena ya no tendrá a Andrés Manuel López Obrador en la boleta y tendrá que enfrentar a una coalición que no solo es integrada por el PRI, PAN, PRD, también por empresarios, medios de comunicación. ¿Desde Morena han pensado en alguna estrategia que vaya más allá de López Obrador?

—Es un Gobierno de resultados, la presencia de López Obrador está en todos los hogares del país, no estará en la boleta, pero sí estará en todos los aspectos de la vida de México, entonces estoy seguro que es algo que van a valorar los electores porque no querrán que regrese la corrupción, no querrán que regresen los abusos, los privilegios, sino que vayamos por esta ruta transformadora donde tengamos gobiernos honestos, austeros, sin frivolidades, sin excesos y que la mayor parte del presupuesto se dedique a la población a través de los programas sociales.

articipación histórica en la jornada de revocación de mandato en favor de nuestro Presidente.

—Diversos analistas coinciden en que Morena no tiene una esencia de partido y se está volviendo como el PRD con muchas tribus enfrentadas entre sí. ¿Morena se está perredizando? ¿Cuántas corrientes hay dentro del partido? ¿Usted de cuál forma parte?

—En Morena no hay corrientes, están prohibidas porque Morena es del pueblo de México, no es de nadie, hay algunos que quisieran tener privilegios hay algunos que se creen dueños de Morena, pero no, el diseño que hizo Andrés Manuel de Morena es para que le pertenezca siempre al pueblo y que el pueblo mande en Morena.

—Aún faltan tres años para la elección presidencial y algunos miembros de Morena ya están levantando la mano, incluso armando estrategias para conseguir el apoyo. ¿Cómo conseguir que figuras como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal se centren en las prioridades del partido antes que en sus aspiraciones?

—No sólo son ellos, hay más militantes dentro del partido comprometidos con el proyecto del Presidente, ellos saben que deben concentrarse primero en la responsabilidad que tienen como funcionarios y legisladores, y segundo en trabajar organizando al partido, que haya mucha conciencia de que hay un ejercicio de revocación de mandato en marzo y que hemos participado siempre en el apoyo a las distintas iniciativas como es el caso de la Reforma Eléctrica.

—¿Qué hará el partido para que todos los aspirantes tengan el piso parejo y acepten los resultados? ¿Cómo se evitará una posible ruptura?

—Los propios estatutos establecen el piso parejo, que es el preguntarle al pueblo de México quién será el candidato o candidata a través de las encuestas, justamente la virtud que tienen las encuestas es que nadie las puede controlar o meter mano y eso garantiza piso parejo entre todos los aspirantes. Yo confío en que todos van a anteponer cualquier interés personal al gran interés que tenemos todos del cambio verdadero en México.

—Para 2024, Morena ya no tendrá a Andrés Manuel López Obrador en la boleta y tendrá que enfrentar a una coalición que no solo es integrada por el PRI, PAN, PRD, también por empresarios, medios de comunicación. ¿Desde Morena han pensado en alguna estrategia que vaya más allá de López Obrador?

—Es un Gobierno de resultados, la presencia de López Obrador está en todos los hogares del país, no estará en la boleta, pero sí estará en todos los aspectos de la vida de México, entonces estoy seguro que es algo que van a valorar los electores porque no querrán que regrese la corrupción, no querrán que regresen los abusos, los privilegios, sino que vayamos por esta ruta transformadora donde tengamos gobiernos honestos, austeros, sin frivolidades, sin excesos y que la mayor parte del presupuesto se dedique a la población a través de los programas sociales.