"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- Luisa María Alcalde, líder nacional morenista, compartió en redes sociales un posicionamiento en el que afirma que "Morena no encubre ni protege a nadie", esto, luego de la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, y tres servidores públicos más del ayuntamiento.

Por medio de un breve comunicado, la líder de Morena detalló que el partido guinda se rige bajo una convicción del combate a la corrupción. "El combate a la corrupción es una política de Estado en México y debe aplicarse sin privilegios, sin excepciones y sin importar colores partidistas", escribió.

Asimismo, dijo que actualmente desde el partido celebran que "hoy las instituciones actúen y que los procesos legales sigan su curso conforme a la ley".

Agregó que la convicción de Morena y la responsabilidad que asumen frente al país es con el "Estado de Derecho y con la confianza del Pueblo", principios que, asegura, sostienen "una vida pública honesta, institucional y sin impunidad".

Junto al comunicado, Alcalde Luján escribió que "en Morena no hay intocables ni pactos de impunidad. No se encubre a nadie ni se tuerce la ley por poder o partido" y que "cuando existen elementos debe investigarse y castigarse".

El presidente municipal de Tequila, Diego Rivera, fue capturado esta mañana junto a Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.

Su detención fue informada por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien escribió en redes sociales que el operativo se realizó en seguimiento a la Operación Enjambre.

El alcalde morenista, según las investigaciones, es acusado de dirigir una red de corrupción en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario.

También es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en el estado, además es señalado por presuntamente estar relacionado con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).