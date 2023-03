En muerte de migrantes todos debemos de asumir responsabilidad: Segob

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL). - Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), manifestó que en el caso de los 39 migrantes muertos en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) todos deben de asumir su responsabilidad.

Entrevistado al finalizar la 105 Asamblea General ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el secretario responsable de la política interior rechazó que exista "fuego amigo" al interior del gabinete federal tras la declaración que hizo sobre el canciller Marcelo Ebrard de que era el responsable de la política migratoria del país.

López Hernández evadió responder si debe renunciar o no el comisionado del INM, Francisco Garduño, tras la muerte de los 39 migrantes y aseguró que lo primero que tiene que atenderse es la salud de los migrantes que resultaron heridos y que se recuperan en hospitales de la ciudad fronteriza.

"Yo mantengo comunicación con Francisco, con el secretario de Relaciones Exteriores, la mantengo con la secretaria de Seguridad (Rosa Icela Rodríguez), la mantenemos todos y estamos informados de lo que sucedió", respondió.

"¿Por ética no debe de renunciar (Francisco Garduño)?", se le preguntó.

"Yo no puedo decirles entenderán si debe o no renunciar, yo creo que primero lo más importante ahora es recuperar que quienes están hospitalizados pueden recuperar su salud, que se brinden todas las facilidades para repatriar los cuerpos de quienes desafortunadamente fallecieron", dijo.

"¿No debería de asumir su responsabilidad?", se le insistió.

"Yo creo que todos debemos asumir nuestra responsabilidad", contestó.

"¿Hay fuego amigo con el canciller Marcelo Ebrard en este contexto de aspirantes a la Presidencia?, se le preguntó afuera del Club de Banqueros.

"De ninguna manera, no de ninguna manera. (Marcelo Ebrard) es mi amigo, es mi compañero de gobierno", declaró antes de retirarse.