En Presupuesto de Egresos 2023 no habrá PRIMor, asegura Moreira

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, adelantó que su bancada rechazará el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023.

En entrevista con medios de comunicación descartó alguna negociación con Morena y advirtió que el proyecto pasará sin que se le mueva una sola coma.

"No estamos a favor del Presupuesto, no es real, no es equitativo, no atiende los graves problemas del país, y hay muchos estados que se quedan sin inversión pública. Nosotros vamos a votar en contra del presupuesto ¿por qué? pues no vemos nada que satisfaga las necesidades de las entidades federativas, una buena parte de las mismas no reciben recursos para obra pública", declaró.

Insistió en que, con base en su experiencia, Morena no le moverá una sola coma al proyecto.

"Así se prevé, sin moverle una coma, yo creo que no lo van a hacer. Tengo la experiencia de cuatro años. Vamos a presentar muchas reservas, porque tenemos que dejar patente ante nuestros electores cuál es nuestra postura", concluyó.