En redes la UNAM lanza versión de LCDFM con científicas y científicos

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Lo de hoy es hablar acerca de "La casa de los famosos México", el reality show que, desde su primera emisión ha captado la atención de las y los televidentes de México, convirtiéndose -además- en uno de los temas de los que más se habla en redes sociales, pues este programa se mantiene como tendencia en Twitter, prácticamente, todos los días, motivo por el que el programa de la máxima casa de estudios Divulgación de la ciencia, UNAM, no quiso quedarse atrás y recurrió a esta producción para hacer referencia de qué intelectuales integrarían la casa de las científicas y los científicos.

La mañana de este martes, la cuenta de Twitter oficial de Divulgación de la ciencia, UNAM llamó la atención, al compartir una publicación que hacía referencia a nada más y anda menos que el reality de Televisa, "La casa de los famosos México". Se trataba de una imagen que, así como en el reality show, presenta a cada una y uno de los integrantes de la casa, sólo que en vez de ver los rostros de Wendy Guevara, Sergio Mayer o Poncho de Nigris, por mencionar algunos, la UNAM hizo una minuciosa elección de algunas y algunos de los científicos más destacados para preguntar a sus seguidores por quién votarían si estos estuvieran dentro de un programa que premiara a la o el más destacado dentro del área de las ciencias.

Es a propósito de esta divertida temática que te presentamos a las personalidades que la UNAM integró en su versión de "La casa de los famosos" y te contamos cuáles fueron sus mayores aportaciones a la ciencia.

La mayor contribución que Charles Darwin hizo a la ciencia fue completar el sistema que. un día, propusiera Nicolás Copernico, acerca de la noción de la naturaleza, desde una perspectiva biológica, a través de la que "el padre de la evolución" estimó que la existencia estaba predeterminada por una serie de leyes naturales, aplicables en la materia que se encuentra en constante movimiento, las que explicó por medio de términos como "selección natural", "el origen" y "la adaptabilidad de los organismos" lo que le valió convertirse en un revolucionario de la ciencia.

Lynn Margulis también cambió la perspectiva de la ciencia y, de hecho, lo hizo desafiando la teoría que un día propusiera Darwin, en la que establecía que la evolución provenía del azar, la necesidad, el determinismo y, en mayor medida, de mutaciones aleatorias. La bióloga estadounidense, a través de su teoría de la simbiogénesis, propuso que la evolución derivaba de la intimidad duradera de extraños, síntesis que dio lugar al origen de nuevos tejidos, órganos e, incluso, nuevas especies.

En el siglo XIX, Gregor Mendel descubrió los principios básicos de la herencia, antes de que siquiera hubiera noción de que existía el ADN y los genes, y fue además uno de los impulsores del fitomejoramiento, un método que acelera la presencia de mutaciones genéticas de las plantas que, de otra manera, habrían tardado mucho tiempo en manifestarse para conocer de qué manera se podía mejorar el desarrollo vegetal, pues llegó a cultivar más de 100 mil plantas de guisantes, de las que registró sus características, descubriendo que la especie adoptaba cualidades de sólo uno de sus padres y no de una mezcla de ambos, como se creía, dependiendo de los rasgos más dominantes de la especia, mientras que los rasgos débiles, denominados como "recesivos" podían manifestarse hasta la próxima generación.

Ada Lovelace es considera la primera programadora de computadoras, luego de que creara un prototipo digital de computadora, la que denominaba como "la máquina analítica", que era capaz de tejer patrones algebraicos; estos descubrimientos hicieron que el primer lenguaje de programación fuera titulado con su nombre, así como el segundo martes de octubre es dedicado a su memoria y contribución.

Una de las clasificadas como "más importantes aportaciones dentro de las ciencias" la hizo la matemática Émile de Chátelet por medio de sus conceptos de energía y conservación de energía, lo que puso aprueba la fórmula de Issac Newton que proponía que la energía era proporcional a la masa por velocidad, sin embargo, ella se percató que la energía alcanza una magnitud doble, por ello ahora esta se medida a través de la formula mv2.

Valentina Tereshkova fue la primera mujer que viajó al espacio, gracias a su preparación en la escuela industrial y su experiencia en paracaidismo, por lo que, en 1961, a poco tiempo de que Gherman Titov se convirtiera en la primera persona en pasar 24 horas en el espacio, escribió una carga dirigida a centro espacial soviético, ofreciéndose como voluntaria para unirse al equipo de cosmonautas y, para el verano de 1963, formó parte de un vuelo espacial de 70 horas y 50 minutos.

Albert Einstein se dio a conocer, mayormente, pro su ecuación E = mc 2 , a través de la equipara los valores de la energía y la masa, o materia, sólo que se manifiestan en formas distintas, lo que lo convirtió en el representante por excelencia de la física contemporánea pues, dicha ecuación también presagio, inminentemente, la creación de la bomba atómica. Su teoría de la relatividad cambió, además, por completo la comprensión contemporánea del espacio y nutrió las propuestas que un día había hecho Isaac Newton.

Los logros científicos de Rosalind Franklin fueron fundamentales pues se le responsabiliza de haber descubierto la estructura del ADN, sin embargo, no obtuvo ese reconocimiento sino mucho tiempo más tarde porque, en la época (1962) en que llevó a cabo el hallazgo, fueron Crick, Watson y Wilkins quienes recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina.

Nikola Tesla inventó la bobina, utilizada para la emergencia de la radio y que más tarde se utilizaría para el funcionamiento de la televisión y otros equipos electrónicos.

Galileo Galilei fue pionero en el uso del telescopio para observar el cielo nocturno y creó sus propios lentes que permitieron ver los objetos celeste ocho veces más grandes, lo que dejó en evidencia que la Luna tenía montañas en su superficie y Júpiter estaba provisto de satélites.

Marie Curie descubrió que un mineral que contenía uranio era mucho más radiactivo de lo que era este elemento metálico que podía llegar potencialmente 400 veces más radiactivo que el uranio, lo que cambió para siempre la perspectiva de la radioactividad, lo que hizo acreedora de convertirse en la primera mujer en recibir un Premio Nobel en 1903.

Isaac Newton hizo grandes aportes en materia de óptica, gracias a sus explicaciones acerca de la composición de luz blanca y sus propuestas matemáticas, en cálculo específicamente, sin embargo, fue su formulación de las tres leyes del movimiento, los principios básicos de la física moderna, por lo que es más recordado.