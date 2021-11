En regreso a clases presenciales, UNAM da la bienvenida

La Universidad Nacional Autónoma de México regreso a clases presenciales tras casi dos años de clases virtuales por la de pandemia de Covid-19.

Mediante un tuit la UNAM dio la bienvenida a sus alumnos y académicos desde la Facultad de Filosofía y Letras.

Para asistir a clases recomendó vacunarse y usar cubrebocas.

--Pide UNAM realizar adecuaciones para regreso a clases

En días pasados, la Universidad convocó a los cuerpos colegiados para que llevar a cabo las adecuaciones pertinentes para el retorno seguro a clases presenciales en todas sus instalaciones.

En un comunicado firmado por el rector Enrique Graue, se informa que "ya podemos intensificar -y celebrar- el retorno presencial de todas y todos a nuestras instalaciones.

"Me permito convocar a los cuerpos colegiados de las diversas comunidades universitarias a que, respetando los lineamientos dados a conocer hoy, lleven a cabo las adecuaciones pertinentes para el retorno seguro a nuestras instalaciones, a fin de que el resto del estudiantado y personal académico y administrativo tengan la oportunidad de volver a la actividad presencial en este fin del ciclo escolar", dice el comunicado.

--Reglas para regreso a clases presenciales

Según la UNAM, será obligatorio el uso de cubrebocas en los espacios confinados, incluídos los transportes de la universidad. Sin embargo, "en espacios abiertos y en ausencia de compañía de otras personas, el uso de subrebocas no es mandatorio".

Además, se deberán diseñar las clases para evitar aglomeraciones y la permanencia excesiva en los recientos.

---FES Acatlán regresa a clases presenciales

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la UNAM, informó que a partir del martes 16 de noviembre reabrió sus puertas a toda su comunidad para realizar trámites, actividades académicas, culturales y deportivas.

"Esta apertura es el inicio del regreso gradual a nuestra Facultad en apego a los lineamientos que marca la Universidad Nacional Autónoma de México acerca de la reactivación de actividades presenciales", dice la escuela en un comunicado.

La FES Acatlán asegura que todos los espacios han sido higienizados, pero indica que eluso del cubrebocas será obligatorio, así como la sana distancia y el lavado de manos.

"De igual manera, exhortamos a quienes aún no han recibido la vacuna contra la Covid-19 a que lo hagan, es en beneficio de todas y todos".