En riesgo de caer, 4 árboles históricos del Zócalo de Oaxaca

La Subdirección de Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez inspeccionó y acordonó los árboles del Zócalo y la Alameda de León, en el corazón de la ciudad de Oaxaca, ante el riesgo de caída de ramas por las intensas lluvias que han golpeado la capital en las últimas horas.

Lo anterior, de acuerdo con la autoridad, a fin de evitar riesgos a la población ante posibles afectaciones.

Al respecto, el ayuntamiento capitalino informó que cuenta con un dictamen respecto de la situación que guarda el arbolado urbano del Zócalo y la Alameda de León, por ello expuso la necesidad de seguir tomando medidas preventivas para evitar afectaciones a terceros.

"En dicho dictamen nosotros identificamos cuatro árboles que presentan una situación de riesgo, esto porque algunos están enfermos, otros tienen sobrepeso, bacterias que los están dañando, entre otras complicaciones, por ello hemos decidido cercar estas zonas para que la gente perciba el peligro que representan", detalló Clemente López, el subdirector de Medio Ambiente municipal.

Por ello pidió a la ciudadanía evitar arrojar basura al interior de las jardineras, no trepar los árboles y evitar colocar botes o envases, con la intención de preservar el entorno del arbolado y que se mantenga en buenas condiciones.

Durante septiembre de 2020, a causa de las lluvias, dos árboles cayeron en el zócalo de la ciudad; uno de éstos fue reemplazado por un Higo del Valle donado por autoridades de La Raya Zimatlán.

En enero pasado, integrantes del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO) entregaron al gobierno municipal el proyecto de preservación y conservación del arbolado del Zócalo y Alameda de León.

Durante su estancia en el parque principal de la ciudad de Oaxaca, los ambientalistas señalaron que en el documento se detalla un modelo que permite la preservación de los ejemplares de árboles que existen en los espacios públicos, principalmente en el Zócalo, para evitar su deterioro y optimizar su cuidado.

Señalaron que los árboles plantados no son endémicos, además, no reciben los cuidados apropiados para su preservación.