En segundo día de vacunación, mejora organización en Valle de Chalco

Durante el segundo día de aplicación de la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores de Valle de Chalco, mejoró la organización que se observó ayer, cuando se presentaron largas filas y la espera fue mayor a las dos horas.

"La organización estuvo muy bien, esperamos que con esta vacuna podamos vivir más tiempo, sobre todo que Dios nos cuide y nos proteja", dijo Rosario, una vecina de la colonia Jardín que recibió el antígeno AstraZeneca este jueves.

"Yo tenía mi cita a las 2, pero llegué antes y sí me atendieron, la verdad es que me sorprendió porque había visto que en otros lugares donde se está vacunando había problemas, pero hoy que vine todo estuvo bien", comentó Rosa María, otra de las personas de la tercera edad que fue inmunizada.

"Se manejó mejor aquí que son los primeros días, hay que cuidar el orden porque viene mucho familiar y no debe ser para evitar contagios, si la persona que se va a vacunar necesita que alguien lo ayude está bien, pero en mi caso que todavía puedo hacer mis cosas por mí mismo pues yo vengo solo", contó otro de los residentes de la colonia Xico Tercera Sección.

En Valle de Chalco solo se designó una sola sede para la inmunización de los adultos mayores de 60 años, por lo que los propios habitantes creen que eso originó que se concentrara mucha gente, principalmente ayer cuando empezó la jornada de vacunación.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno determinaron dividir a las personas de la tercera edad por horarios, de acuerdo a la primera letra de su apellido paterno.

Este jueves correspondió a las letras H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P y Q. y mañana, que será el último día, le tocará a los habitantes que tengan apellido paterno que inicie con la letra R,S, T, U, V, W, X, Y y Z, en un horario de 7 a 16 horas.

Este miércoles se suministraron 8 mil 691 dosis y este jueves 9 mil 350, con lo que suman 18 mil 41. En Valle de Chalco habitan aproximadamente 24 mil adultos mayores de 60 años.

"Les pedimos a nuestros adultos mayores que aun cuando se hayan vacunado y se vayan a vacunar en las próximas horas que deben seguir cuidándose, que deben acatar las recomendaciones de las autoridades de salud porque aún hay riesgo de que pueden contraer la enfermedad, porque deben aplicarse la segunda dosis y después de que eso ocurra también tienen que pasar varias semanas para que su sistema inmunológico ya pueda rechazar al virus.

"Y a los otros vecinos que aún no les toca la vacuna, pues tienen que seguir cuidándose hasta que les toque su turno, para evitar contagios y principalmente muertes, los cuidamos y medidas sanitarias deben continuar, no es momento de bajar la guardia y menos en estos días de asueto de Semana Santa", dijo el alcalde morenista, Armando García Méndez.

Hasta el corte del miércoles, en Valle de Chalco se han contabilizado 3 mil 287 casos positivos de coronavirus, 647 sospechosos y 382 defunciones, según la Secretaría de Salud federal.