En sexenios anteriores el Presupuesto se repartía como "botín": AMLO

Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que, en sexenios anteriores, el presupuesto se repartía el presupuesto como "botín", y el cual, aseguró, estaba destinado a mantener a la clase política, a los traficantes de influencia y se "maiceaba" (sobornaba) con el dinero público.

En su tercer y último día de gira por la entidad, el titular del Ejecutivo federal señaló que, en este reparto, el pueblo no estaba convocado, ni le llegaba ningún beneficio.

"Antes pues no importaba - ayer lo dije ayer en Ensenada- lo que se hacía con el presupuesto: se destinaba el presupuesto para mantener a la llamada clase política y a los traficantes de influencia contentos y se maiceaba a todos con el dinero del presupuesto, nada más que al pueblo no le tocaba nada de ese reparto.

"Se repartía el presupuesto como botín, pero el pueblo no estaba convocado, no le llegaba ninguno beneficio", dijo.

Acompañado del gobernador Jaime Bonilla, el mandatario apuntó que se hacía esto porque la función del gobierno no era beneficiar a la población sino facilitar el saqueo de unos cuantos que eran los hijos predilectos del régimen y que se hicieran de la "vista gorda" a sus anchas, "unos cuantos se beneficiaran de los bienes del pueblo y de la nación".

"Ahora es distinto, ahora tenemos que cuidar todos el presupuesto, porque es dinero del pueblo. Antes se pensaba que el presupuesto era dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros los servidores públicos somos solo administradores del dinero del pueblo y tenemos que actuar con responsabilidad, con honestidad", dijo.