En siete minutos avanzó la extinción de fondos en el Senado

En siete minutos, en sede alterna y sin discusión de por medio, los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado de la República aprobaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados para extinguir los 109 fideicomisos.

Aunque por ahora la minuta no podrá ir al pleno de la Cámara Alta, debido a que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda —que también debe dictaminar— no tuvo quorum. Se espera que sesione hoy para eventualmente aprobar el dictamen.

A la reunión de la Comisión de Hacienda, llevada a cabo en el Hotel Fiesta Inn Alameda, no se presentaron los senadores del PRI, PAN, MC y PRD; sin embargo, con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención, la mayoría avaló el dictamen sin leerlo ni discutirlo.

La aprobación del dictamen se llevó a cabo en medio de protestas de integrantes de organizaciones de víctimas de la violencia, extrabajadores braceros y agrupaciones de científicos e investigadores, quienes se manifestaron durante la tarde frente al Senado y mantuvieron bloqueados sus accesos.

Por la mañana, los inconformes tuvieron una confrontación directa con el personal del Senado.

Los empujones ocurrieron desde antes de las 10 mañana, cuando los manifestantes llegaron a las inmediaciones de las calles Madrid y París, con el propósito de ingresar a la Cámara, donde tenían una reunión de trabajo con las comisiones de Derechos Humanos y de Hacienda, y, en caso de no lograrlo, bloquear los accesos.

El problema fue que al llegar se toparon con que personal de resguardo había colocado vallas metálicas en los accesos a las calles Madrid —a la altura con Insurgentes— y París —casi cruce con Reforma— para impedirles el paso.

Los manifestantes exigieron el paso y, cuando se les negó, procedieron a retirar las vallas; fue en ese momento cuando se dieron los empujones con los trabajadores del Senado. Según la activista Yesenia Zamudio, quien exigió el retiro de las vallas, hubo cuando menos siete personas que resultaron con moretones y golpes.

En el transcurso de la tarde y a pesar de que el Senado estaba bloqueado, hubo dos reuniones entre senadores y colectivos de ciudadanos afectados por la extinción de los fideicomisos, una de ellas fue presencial y la otra, virtual; en ambas participaron morenistas, entre ellos Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, quienes prometieron escuchar y dar seguimiento al diálogo.