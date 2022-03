"En su momento daré mis impresiones sobre carta de Julio Scherer", dice Sánchez Cordero

La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, reconoció que tuvo diferencias con el exconsejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y adelantó que en su momento dará a conocer sus posicionamientos sobre los señalamientos que hizo el exfuncionario en su contra.

A su llegada a la ceremonia de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en breve entrevista con medios que era "bastante obvio" que tenían diferencias con Scherer Ibarra.

"Teníamos diferencias, era bastante obvio que las teníamos (...) hay algunas imprecisiones que en algún momento yo voy a decir cuales fueron", dijo.

La ministra en retiro consideró que no fue oportuno que Julio Scherer Ibarra diera a conocer esa carta.

"A mi entender no fue un momento oportuno, estamos aquí inaugurando esto maravilloso", dijo.

A pregunta expresa si estas declaraciones son "fuego amigo" dentro de la llamada Cuarta Transformación comentó que "no, hay diferencias solamente".