En su tercer informe, AMLO pintó un país que solo existe en su cabeza: Anaya

Ricardo Anaya criticó el tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que el primer mandatario pintó un país "que solo existe en su cabeza".

"Nos pintaste un país que solo existe en tu cabeza, de los siete récords históricos que mencionaste tres son mentiras, tres no tienen nada que ver con tu gobierno y uno fue propuesta de todos los partidos", aseveró en un nuevo video compartido en sus redes sociales.

El excandidato presidencial, sostuvo que con datos provenientes de las Secretarías de Economía y de Hacienda, "no son correctos los récords históricos presumidos por el presidente en materia de inversión extranjera directa y el no incremento de la deuda pública".

Dijo que también es mentira el récord sobre el aumento del Índice de la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual sustenta Anaya con gráficas elaboradas con base en datos oficiales.

En cuanto al "récord histórico" en remesas, Anaya recalcó que sí hay que dar las gracias al presidente, "pero al de Estados Unidos, porque son los apoyos otorgados por el gobierno estadounidense los que han permitido a nuestros paisanos enviar más dinero que nunca a México".

En ese punto, pidió al Presidente disculparse con los mexicanos que se ven obligados a migrar del país.

"Y tú, Andrés Manuel, en lugar de presumir deberías disculparte. La gente no se va y deja a su familia y a su país por gusto. Se van al otro lado porque en México no hay trabajo", agregó.

Los récords históricos que sí ha logrado este gobierno, continuó Anaya Cortés, son el de personas muertas por la inseguridad y el crimen organizado: "casi 100 mil en tres años; en personal médico que perdió la vida durante la pandemia; en candidatos asesinados en pleno proceso electoral, y en impunidad, protegiendo a Bartlett, a Irma Eréndira y a tus hermanos, a pesar de la claridad de la evidencia de su corrupción".

"Tengan para que aprendan", y plantea: "¿Para aprender qué, Andrés Manuel? A manera de respuesta, enlaza una serie de duros cuestionamientos sobre la actuación de López Obrador: ¿Aprender a mandar a tus hermanos a recibir dinero en efectivo y como presidente protegerlos? ¿Aprender a decir que no pasaba nada con el coronavirus, para luego acumular cientos de miles de personas muertas? ¿Aprender a repetir tu frasecita de "abrazos no balazos", para luego soltar al hijo de El Chapo y llegar a la tragedia de 100 mil mexicanos muertos en tres años? ¿Eso es lo que tenemos que aprender?", cuestionó.

Ricardo Anaya consideró que en lugar de "mentir y engañar", el primer paso para resolver los problemas que enfrenta México "es admitir que estos existen".

"Deja de mentir y engañar, Andrés Manuel. Por favor, ya deja de hablar y mejor ponte a trabajar", concluyó.