En tiempos de polarización y los juzgadores solemos quedar en medio: Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusó que "en tiempos como estos" de división política y social, buscan apropiarse de la independencia judicial.

Durante la sesión solemne de inauguración del segundo periodo de sesiones de la SCJN, Zaldívar anunció que este mes, el Pleno acordó resolver la consulta sobre la constitucionalidad de la ampliación de su mandato en el Máximo Tribunal y del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal incluida en el Décimo Tercero Transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF).

"La pronta resolución de este asunto es fundamental para dar certeza a la ciudadanía y al propio Poder Judicial, sobre un tema que ha causado inquietud y que empaña la trascendencia de la reforma judicial", dijo.

"Vivimos tiempos de polarización política y social. El mundo parece dividido en bandos y las personas juzgadoras solemos quedar atrapadas en medio. En tiempos como estos, la independencia judicial es un valor del que todos buscan apropiarse. Entender su sentido a cabalidad y no desde la óptica de los distintos actores políticos y sociales, es fundamental para nuestra labor", agregó.

Zaldívar enfatizó en que los juzgadores deben buscar la independencia a través de los argumentos plasmados en sus sentencias y no en el sentido de sus fallos.

Asimismo, adelantó que durante este segundo periodo de sesiones, el Pleno resolverá temas relacionados con la Ley de Migración, los centros de atención infantil en la Ciudad de México, el aborto, el matrimonio igualitario, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, entre otros.

Durante este segundo periodo de sesiones, la Corte volverá a sesionar de manera presencial en el salón de plenos y los de la Primera y Segunda Sala.

Asimismo, advirtió que esto no significa un regreso total a la normalidad y que en adelante, el uso de documentos y firmas digitales deberá sustituir el uso de documentos impresos de manera permanente.

"El día de hoy —tras casi año y medio de deliberaciones remotas— este Tribunal Pleno reanuda sus sesiones presenciales en este recinto.

"Esto no significa, desde luego, un regreso total a la normalidad. Deberemos seguir aplicando con responsabilidad los protocolos sanitarios que a lo largo de este período hemos implementado para proteger la vida y la salud tanto de los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como del público usuario.

"En este sentido, se mantendrá un aforo reducido de personas en todos nuestros edificios y seguiremos privilegiando el trabajo a distancia", explicó.

Durante la sesión solemne el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo realizó el informe de labores de la Comisión de Receso que integró junto con el ministro Luis María Aguilar Morales.

Señaló que en este periodo de receso, del 16 de julio al 1 de agosto, la Comisión recibió 215 expedientes entre los que se cuentan dos controversias constitucionales, tres acciones de inconstitucionalidad y un recurso de revisión en materia de Seguridad Nacional.