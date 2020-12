En video, Jesusa Rodríguez habla de los beneficios de la marihuana

Con jarana en mano y una máscara alusiva a la planta de la marihuana, Jesusa Rodríguez, senadora de Morena, interpretó una canción en la que habla sobre los mitos y beneficios de la marihuana y su regulación.

En un video publicado en sus redes sociales, Jesusa Rodríguez se refirió a aquellas personas que han hablado de lo negativo de la planta de la marihuana.

"Dicen que soy peligrosa, me asocian con Satanás, pero en el closet me fuman, pa poderse relajar".

"No es cosa de promoverme, ni de alentar mi consumo, es cuestión de libertades, que del closet salga el humo".

En varios versos la senadora hace alusión a los mitos que hay sobre la marihuana de la que señala "es una planta ancestral" y también habla sobre el CBD y THC, compuestos de la planta. "Tengo más propiedades que Duarte y sus familiares".

"Soy cáñamo resistente, soy medicina potente, soy bálsamo del Covid, soy alegría de la gente".

En otro de los versos, Jesusa señala que la marihuana no es buena para niños y jóvenes "pero si un niño convulsa con ataques de epilepsia, no duden de recurrir a mi sabia competencia".

También, habla sobre que la marihuana de la "liviandad" fue prohibida hace 100 años "no´más por hacer negocios, porque se les dio la gana, prohibieron la marihuana, la maldita prohibición, me deja en las peores manos, mejor la regulación, pa quitársela a los narcos, por dejarla clandestina se genera la violencia y por no legalizar, se apoya la delincuencia".

Al final del video señala "tierra para cultivarla y libertad pa fumarla".

Actualmente está en discusión el dictamen para despenalizar el uso lúdico de la marihuana en la Cámara de Diputados, donde recientemente se realizó un parlamento abierto al respecto. Los legisladores de San Lázaro tienen hasta el 15 de diciembre para aprobar o desechar dicho dictamen.