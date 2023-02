Encarcelan a perro que paseaba sin correa en Oaxaca

A-AA+

OAXACA, Oax., febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Desde el sábado pasado, denuncias ciudadanas reportaron la aprehensión de un perro en el municipio de San Juan Lajarcia, ubicado en la Sierra Sur. De acuerdo con los datos difundidos, el can fue detenido desde el pasado 8 de febrero, por deambular en la calle sin correa.

Tras los hechos, la vicefiscal regional del Istmo, Liliana del Carmen Baroja Martínez, inició una carpeta de investigación por el caso; sin embargo, se desconoce si el perrito fue liberado después de 24 horas o si continúa en la cárcel de la población.

La activista Hilda Toledo, representante de la organización Ayuda al Perro Amigo (APA Oax), señaló que los hechos sucedieron en la población de El Coyúl, perteneciente al municipio de San Juan Lajarcia.

Vecinos de esta comunidad del distrito de Yautepec señalan que el can permanece en una celda, pues el Ayuntamiento prohibió la existencia de animales en la calle, sin vigilancia de sus propietarios.

Más tarde se dio a conocer que el dueño deberá de pagar una multa administrativa, pero hasta el momento que se dio a conocer lo sucedido nadie se había presentado a reclamarlo.

Tras la difusión del caso, la asociación APA Oax pidió a la fiscalía que se castigue a las autoridades del municipio mencionado e informe la situación actual del can.

Por otro lado, reiteró que las sanciones debieron aplicarse al tutor del animal: sin embargo, añade que las autoridades no atienden los problemas de salud pública como los perros en situación de calle.

La 62 Legislatura aprobó en mayo del 2015 la reforma al Código Penal de Oaxaca para tipificar el delito de maltrato animal. La reforma sanciona con cárcel y multas que hasta mil 500 salarios diarios a quienes maltraten, asesinen a animales o cometan abuso sexual contra éstos.