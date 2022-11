Encinas califica como absurdas denuncias penales en su contra

A-AA+

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, denunció que con las acusaciones penales en su contra, los abogados de los militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pretenden mantener la impunidad de quienes participaron en esos hechos.

En un video, el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia aseguró que la defensa de los militares pretende confundir, distraer y engañar para litigar en los medios lo que no puede demostrar en los tribunales, pero enfatizó que no habrá marcha atrás en la decisión del gobierno de que se conozca la verdad y se haga justicia.

"Debo ser claro, los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Detrás de ellos están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso", subrayó.

Alejandro Encinas rechazó las imputaciones legales en su contra y remarcó que pretender que garantizar el derecho a la verdad implica una violación a los derechos de los imputados es absurdo y sostener que, además, implica la comisión de algún delito, es una aberración.

Aclaró que las comisiones de la verdad emiten opiniones no vinculantes y en su caso aportan elementos útiles para el esclarecimiento de los hechos, "a diferencia de quienes buscan enturbiar el proceso fuera de tribunales, quienes litigan a través de los medios de comunicación o de quienes filtran información poniendo en riesgo la integridad de los testigos o colaboradores".

El subsecretario de la Segob destacó que es necesario distinguir las funciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, de las que corresponden a la Fiscalía Especial.

Explicó que la Comisión tiene por objeto otorgar asistencia a las y los familiares, investigar los hechos para conocer la vedad y buscar a los estudiantes.

"Por mandato presidencial, busca garantizar el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y de la sociedad informando de sus hallazgos, como sucedió con la presentación del informe preliminar el 18 de agosto. La Comisión hace llegar sus hallazgos a la Fiscalía especial a fin de que las autoridades ministeriales, que realizan la investigación penal conozcan, analicen y valoren los elementos aportados por la Comisión".

Señaló que es exclusivamente el Ministerio Público de la Federación quien conduce la investigación criminal de los hechos, valora y decide qué pruebas presenta para su judicialización.

"Contrario a lo que se pretende desinformar, el trabajo que hemos presentado no forma parte, hasta este momento, de los casos que la Fiscalía ha judicializado", apuntó.

Encinas Rodríguez afirmó que la Fiscalía ha sustentado sus imputaciones en muchos otros elementos de prueba y el Poder Judicial de la Federación ha resuelto vincular a proceso a los militares implicados.

"Desafortunadamente siguen arraigadas prácticas y personas del viejo régimen que deberían estar investigando con rigor e imparcialidad y que obedecen a intereses que buscan dinamitar nuestra misión y proteger a quienes durante años han buscado mantener la impunidad.

"Mantenemos nuestra convicción de que el informe de la Comisión responde a la pregunta de qué fue lo qué pasó, con un análisis integral que se corrobora con un universo amplio de información que respalda las hipótesis que hemos sostenido sobre estos hechos, sin falsificación alguna.

"Por nuestra parte, cumpliremos con nuestra encomienda y con el compromiso que asumimos con los padres y madres de los estudiantes: conocer la verdad, dar con el paradero de los muchachos y allanar el camino hacia la justicia. No hay marcha atrás", remató.