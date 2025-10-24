logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Inicia el GP México: Todo lo que debes saber

Fotogalería

Inicia el GP México: Todo lo que debes saber

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Encuentran a bebé robada en hospital de Durango

Tras activarse la Alerta Ámber, la bebé de un mes fue encontrada y reunida con sus padres en Durango.

Por El Universal

Octubre 24, 2025 04:17 p.m.
A
Encuentran a bebé robada en hospital de Durango

DURANGO, Dgo (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó a través de sus redes sociales que ya fue localizaba la bebé Judith Alejandra Rivas Ruiz, quien fue robada la tarde del jueves en el Hospital Materno Infantil de Durango.

Sin dar más detalles, el mandatario estatal escribió que la bebé de un mes ya se encuentra con sus padres y publicó una fotografía de ellos con su hija.

"La prioridad en este momento es su salud y recuperación", publicó el gobernador Villegas Villarreal.

Desde ayer jueves se activó la Alerta Ámber y por la madrugada de hoy viernes se emitió una ficha con las características de la mujer que sustrajo a la bebé del hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La fiscalía de Durango no ha dado detalles si existen personas detenidas por el rapto de la menor.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Encuentran a bebé robada en hospital de Durango
Encuentran a bebé robada en hospital de Durango

Encuentran a bebé robada en hospital de Durango

SLP

El Universal

Tras activarse la Alerta Ámber, la bebé de un mes fue encontrada y reunida con sus padres en Durango.

Morena busca cerrar el 2025 con 10 millones de militantes
Morena busca cerrar el 2025 con 10 millones de militantes

Morena busca cerrar el 2025 con 10 millones de militantes

SLP

El Universal

El partido político Morena está cerca de alcanzar su meta de 10 millones de afiliados a nivel nacional para finales de 2025.

SAT incluye a 141 contribuyentes en lista negra de presuntos factureros
SAT incluye a 141 contribuyentes en lista negra de presuntos factureros

SAT incluye a 141 contribuyentes en lista negra de presuntos factureros

SLP

El Universal

El SAT señala a 141 contribuyentes por emitir comprobantes para operaciones inexistentes. Empresas relacionadas con huachicol fiscal en la mira.

Detenidos 18 Integrantes de Los Chapitos del Cártel Sinaloa en Sinaloa
Detenidos 18 Integrantes de Los Chapitos del Cártel Sinaloa en Sinaloa

Detenidos 18 Integrantes de Los Chapitos del Cártel Sinaloa en Sinaloa

SLP

El Universal

La facción de Los Chapitos del Cártel Sinaloa es golpeada con la captura de 18 presuntos integrantes en Culiacán y Navolato