Encuentran a bebé robada en hospital de Durango

DURANGO, Dgo (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó a través de sus redes sociales que ya fue localizaba la bebé Judith Alejandra Rivas Ruiz, quien fue robada la tarde del jueves en el Hospital Materno Infantil de Durango.

Sin dar más detalles, el mandatario estatal escribió que la bebé de un mes ya se encuentra con sus padres y publicó una fotografía de ellos con su hija.

"La prioridad en este momento es su salud y recuperación", publicó el gobernador Villegas Villarreal.

Desde ayer jueves se activó la Alerta Ámber y por la madrugada de hoy viernes se emitió una ficha con las características de la mujer que sustrajo a la bebé del hospital.

La fiscalía de Durango no ha dado detalles si existen personas detenidas por el rapto de la menor.