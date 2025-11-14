Encuentran a Mariana Valeria Ibarra en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- Sin explicar detalles, las autoridades de Guanajuato informaron que Mariana Valeria Ibarra, joven buscadora reportada desaparecida en Irapuato, fue localizada esta mañana, hecho por el que las autoridades desactivaron el Protocolo Alba de búsqueda.

Con el hallazgo, las autoridades dieron por concluido el mecanismo de búsqueda inmediata para localizar a mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en el estado y señalaron que continuarán con las diligencias correspondientes.

Amnistía Internacional urgía su localización

Amnistía Internacional (AI) manifestó su profunda preocupación por la desaparición de Mariana Valeria Ibarra Ojeda, joven buscadora e hija de una rastreadora integrante del colectivo Hasta Encontrarte, en Irapuato, Guanajuato, hecho por el que llamó al gobierno federal a iniciar una localizar e investigar el caso de forma urgente.

"Amnistía Internacional externa su más grande preocupación por la desaparición, el día de ayer, de Mariana Valeria Ibarra, buscadora e hija de una integrante del Colectivo Hasta Encontrarte.

"Amnistía Internacional recuerda a la Fiscalía General y a la Comisión Nacional de Búsqueda, ambas de Guanajuato, que las primeras 72 horas son cruciales para encontrar con vida a las mujeres, por lo que llama a dichas autoridades a redoblar los esfuerzos para encontrarla", publicó la ONG en su cuenta de X.

En redes sociales, la organización global por los derechos humanos también difundió la publicación que hizo el grupo de búsqueda guanajuatense con la ficha de identificación de Mariana Valeria y lamentó la violencia contra las activistas y buscadoras.

De acuerdo con Hasta Encontrarte, no había rastro de la joven desde el pasado 12 de noviembre, cuando salió a la tienda en la colonia Esfuerzo Obrero y ya no regresó a casa. Indicaron que Mariana Valeria vestía bermuda roja y sudadera gris. Además tiene los tatuajes de una cereza en los pómulos, un pastel, y una virgen de Guadalupe en la pierna izquierda.